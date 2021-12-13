https://tr.sputniknews.com/20211213/dugunlerde-taki-takmak-icin-025-ve-05-gramlik-altinlar-satisa-cikti-1051711966.html

Düğünlerde takı takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı

Düğünlerde takı takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı

Gram altın ve çeyrek altının fiyatının son aylardaki yükselişinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi. Kuyumcu Mehmet Mamik... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T12:08+0300

2021-12-13T12:08+0300

2021-12-13T12:08+0300

ekonomi

altın

dolar

düğün

ekonomi

gram altın

çeyrek altın

yarım gram altın

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Çeyrek altının satış fiyatının 1300 lirayı da geçmesinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, "Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz" dedi.Kocaeli kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.Çeyrek gram altının fiyatı 200, yarım gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.

https://tr.sputniknews.com/20211213/dolar-14-tlyi-asti-1051708256.html

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