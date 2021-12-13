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https://tr.sputniknews.com/20211213/dugunlerde-taki-takmak-icin-025-ve-05-gramlik-altinlar-satisa-cikti-1051711966.html
Düğünlerde takı takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı
Düğünlerde takı takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı
Gram altın ve çeyrek altının fiyatının son aylardaki yükselişinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi. Kuyumcu Mehmet Mamik... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T12:08+0300
2021-12-13T12:08+0300
ekonomi
altın
dolar
düğün
ekonomi
gram altın
çeyrek altın
yarım gram altın
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Çeyrek altının satış fiyatının 1300 lirayı da geçmesinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, "Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz" dedi.Kocaeli kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.Çeyrek gram altının fiyatı 200, yarım gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.
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altın, dolar, düğün, ekonomi, gram altın, çeyrek altın, yarım gram altın

Düğünlerde takı takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı

12:08 13.12.2021
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Gram altın ve çeyrek altının fiyatının son aylardaki yükselişinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi. Kuyumcu Mehmet Mamik, "Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor" dedi.
Çeyrek altının satış fiyatının 1300 lirayı da geçmesinin ardından düğünlerde takı takmak isteyenler 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.

Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, "Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz" dedi.

Kocaeli kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek gram altının fiyatı 200, yarım gram altının fiyatı ise 400 TL'den alıcı buluyor.
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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