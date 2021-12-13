https://tr.sputniknews.com/20211213/emekli-albay-denizde-olu-bulundu-1051730411.html

Emekli albay denizde ölü bulundu

Emekli albay denizde ölü bulundu

İzmir'de, bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli albay 87 yaşındaki Doğan Perk'in, denizde cansız bedeni bulundu. Doğan'ın vücudunda darp izine... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:35+0300

2021-12-13T19:35+0300

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türkiye

emekli

deniz

albay

doğan perk

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İzmir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli albay Doğan Perk'in denizde cansız bedeni bulundu.DHA'nın haberine göre İnciraltı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, bir kişinin denizde hareketsiz şekilde yattığını fark edince polise haber verdi.İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cenazenin emekli albay Doğan Perk'e ait olduğu belirlendi.Perk'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Doğan Perk'in evine intihar notu bıraktığı, yakınları tarafından da kayıp başvurusunda bulunulduğu ögrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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emekli, deniz, albay, doğan perk