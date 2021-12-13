'Epic Games yeni yıla kadar her gün 1 oyunu ücretsiz yapacak' iddiası

Epic Games, şimdi ise yeni yıla kadar ücretsiz oyun kampanyası için hazırlanıyor gibi görünüyor.15 Aralık'tan itibaren 15 oyunMynet'in aktardığı iddialara göre Epic Games, 15 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtacak. Geçtiğimiz yılın aralık ayında yine 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games, görünüşe göre 2021'de bunu tekrarlayacak.İlk hediye edeceği söylenen oyun Shenmue IIIPlayStation Plus hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Dealabs'a göre, Epic Games'in hediye edeceği ilk oyun Shenmue III olacak. Shenmue III'den sonra her gün başka bir ücretsiz oyun dağıtılacak. Listenin tamamı sızdırılmadı. Bu yüzden dağıtılacak diğer oyunlar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Epic Games'in yakında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyaları hakkında gelen son bir iddiaya göre, Epic Games, 15 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar her gün bir oyun hediye edecek. Haftalık ücretsiz oyunlar veren platform, geçtiğimiz yılın aralık ayında da 15 gün boyunca ücretsiz oyun hediye etmişti.
Epic Games, şimdi ise yeni yıla kadar ücretsiz oyun kampanyası için hazırlanıyor gibi görünüyor.
15 Aralık'tan itibaren 15 oyun
Mynet'in aktardığı iddialara göre Epic Games, 15 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtacak. Geçtiğimiz yılın aralık ayında yine 15 gün boyunca ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games, görünüşe göre 2021'de bunu tekrarlayacak.
İlk hediye edeceği söylenen oyun Shenmue III
PlayStation Plus hakkındaki sızıntılarıyla tanınan Dealabs'a göre, Epic Games'in hediye edeceği ilk oyun Shenmue III olacak. Shenmue III'den sonra her gün başka bir ücretsiz oyun dağıtılacak. Listenin tamamı sızdırılmadı. Bu yüzden dağıtılacak diğer oyunlar hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Epic Games'in yakında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.