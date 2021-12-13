https://tr.sputniknews.com/20211213/erbakan-cin-modeli-degil-bu-millet-bir-an-evvel-secim-sandigini-getirip-onune-koymanizi-istiyor-1051728473.html

Erbakan: Çin modeli değil, bu millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor

Erbakan: Çin modeli değil, bu millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Çin modeli, Japon modeli değil; bu millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:56+0300

2021-12-13T18:56+0300

2021-12-13T18:56+0300

türkiye

çin

burdur

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Burdur 1. Olağan İl Kongresi’nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.'Asgari ücret 5 bin lira yapılmalı'Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olunduğu halde cennet vatanda yokluk çekildiğini söyleyen Erbakan, acilen ekonomik kriz altında ezilen asgari ücretli ve emekliye yüzde 70 zam yapılması gerektiğini belirtti. Erbakan, şunları söyledi:'Stokçuluk ekonomik krizin sebebi değil sonucudur'İktidarın ekonomik krizin sorumlusu olarak stokçuları göstermesini eleştiren Erbakan, stokçuluğun krizin sebebi değil sonucu olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:'Eğer bu şekilde devam ederseniz bu suni düşmanlar, beka, vatan millet edebiyatı sizi kurtaramaz'İktidarın yıllardan beri yaptığı suni düşmanlar üretip algı oluşturma oyununu bırakıp istihdam ve ihracat ekonomi odaklı sisteme geçmesi için çağrıda bulunan Erbakan, “Eğer bu şekilde devam ederseniz bu suni düşmanlar, beka, vatan millet edebiyatı sizi kurtaramaz. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Ekonomik kriz bu hızla devam ederse barajı dahi aşamayacak duruma gelirsiniz. ‘Efendim biraz daha sabredin 6 ay sonra göreceksiniz.’ Milletin buna artık karnı tok. Çin modeli, Japon modeli değil, Millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor. Ve biz Anadolu’yu karış karış gezerken görüyoruz ki bu millet Çin modeli değil Milli Görüş modeli istiyor” diye konuştu.

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çin, burdur, fatih erbakan, yeniden refah partisi