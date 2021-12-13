https://tr.sputniknews.com/20211213/ev-hapsine-carptirilan-sokak-roportajcisi-kocabiyik-bana-acilan-sorusturmalarin-sayisi-100u-asti-1051730860.html

Ev hapsine çarptırılan sokak röportajcısı Kocabıyık: Bana açılan soruşturmaların sayısı 100'ü aştı

Ev hapsine çarptırılan sokak röportajcısı Kocabıyık: Bana açılan soruşturmaların sayısı 100'ü aştı

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında konuk olan YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında verilen ev hapis kararı için "Avukatımız denetimli... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:55+0300

2021-12-13T19:55+0300

2021-12-13T20:06+0300

akşam postasi

radyo

youtuber

röportaj

youtube

arif kocabıyık

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Sokak röportajlarıyla ilgi çeken üç YouTuber için ev hapsi kararı çıktı. O isimler arasında yer alan İlave TV’den Arif Kocabıyık Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlattı.Arif Kocabıyık, “Asıl kasıt sokak röportajlarını engellemek ama bir yerden tutturmaya çalışıyorlar. Biz sokakta olan, sokaktan ekmeğimizi kazanan insanlarız. Neden ev hapsi? Avukatımız denetimli serbestlik için imza hakkı istedi ama ısrarla dalga geçer gibi ev hapsi verdiler” dedi.'Ben çift dikişi ceza alıyorum'“Bana açılan soruşturmaların sayısı 100’ü geçti. Bu suçlamaların 3’te biri 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerisi ise kişilerin açmış olduğu davalar. Doğu Perinçek, Zafer Şahin, Fuat Uğur, Sabah gazetesi, A haber gibi.. 'Cumhurbaşkanına Hakaret' cezasının tabanı 8 ay bana 14 ay veriyorlar. Çünkü bana hem Cumhurbaşkanına Hakaretten ceza açılıyor, hem de yaymak ve yayınlamaktan. Ben çift dikiş ceza alıyorum. Bu tür olaylar bizi işimize daha da sıkı sarılmamızı sağlıyor. 'Röportajları neden canlı yayın yapmıyorsunuz' diye soruyorlardı. Bunun için yapmıyoruz. Çünkü hem vatandaşın hem de bizim başımız derde giriyor.”'Cumhur İttifakı’nın yüzde 97 oy aldığı İkizdere’ye gittim'“Ben hiçbir siyasi partiden para almıyorum, alırsam benim ‘havuz medyası’ denilen o yayın organlarından ne farkım kalır. Eşim de çalışıyor evimizi döndürecek bir gelirimiz oluyor. Ben 60’tan fazla ilde röportaj yaptım. Burada AK Parti destekçilerine de mikrofon uzattım. Sadece muhalif tarafla konuşacak olsam Cumhur İttifakı’nın yüzde 97 oy aldığı İkizdere’ye neden gideyim ki?”Av. Fikret İlkiz: Sokak röportajı yapan gazeteciye ev hapsi vermek hak ihlalidirAtilla Güner’le Akşam Postası’na kararı yorumlayan avukat Fikret İlkiz de verilen cezanın hak ihlali olduğunu belirterek, “Sokak röportajı yapan bir gazeteciyi ev hapsine almak onun özgürlüğünü ihlaldir” yorumunu yaptı.İİlkiz açıklamasına şöyle devam etti:

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radyo, youtuber, röportaj, youtube, arif kocabıyık