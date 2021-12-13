https://tr.sputniknews.com/20211213/fenerbahce-baskani-ali-koc-tlnin-deger-kaybi-belimizi-kirdi-onumuzu-goremiyoruz-1051719240.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TL'deki büyük değer kaybı nedeniyle önlerini göremediklerini belirterek, "Çünkü gelirlerimizin neredeyse yüzde 100'ü TL... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T15:14+0300

2021-12-13T15:14+0300

2021-12-13T15:14+0300

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Döviz kurunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde Egonu transferinin mümkün olmadığını söyleyen Koç, "Yüzde 70-80'lere varan TL'nin değer kaybı, bizlerin belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz çünkü gelirlerimizin neredeyse yüzde 100'ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80'i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı" dedi.FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde Başkan Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, turnuvaya ilişkin açıklamalar yapıldı.

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