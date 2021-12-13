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Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi
Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi
Kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü 'negatif'e indirdi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T13:57+0300
2021-12-13T13:57+0300
ekonomi
türkiye
faiz indirimi
fitch ratings
merkez bankası
kredi notu
kredi
fitch
faiz
su baskını
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünü 'negatif'e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi.Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye’nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.Türki̇ye’ni̇n kredi̇ notu düşmüştüKoşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL’deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye’nin kredi notunu teyit eden Fitch, 'durağan' olan kredi notu görünümünü ise ‘negatif’e indirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/fitch-tcmbnin-faiz-indirimi-makroekonomik-istikrar-icin-risk-1051615109.html
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türkiye, faiz indirimi, fitch ratings, merkez bankası, kredi notu, kredi, fitch, faiz, su baskını, negatif

Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi

13:57 13.12.2021
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü 'negatif'e indirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünü 'negatif'e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi.
Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye’nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.

Türki̇ye’ni̇n kredi̇ notu düşmüştü

Koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL’deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye’nin kredi notunu teyit eden Fitch, 'durağan' olan kredi notu görünümünü ise ‘negatif’e indirmişti.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
EKONOMİ
Fitch: TCMB'nin faiz indirimi makroekonomik istikrar için risk
9 Aralık, 17:36
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