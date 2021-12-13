https://tr.sputniknews.com/20211213/fitch-varlik-fonu-ve-13-turk-bankasinin-kredi-notunu-negatife-indirdi-1051716473.html

Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi

Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi

Kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü 'negatif'e indirdi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-13T13:57+0300

ekonomi

türkiye

faiz indirimi

fitch ratings

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su baskını

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünü 'negatif'e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi.Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye’nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.Türki̇ye’ni̇n kredi̇ notu düşmüştüKoşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL’deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye’nin kredi notunu teyit eden Fitch, 'durağan' olan kredi notu görünümünü ise ‘negatif’e indirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/fitch-tcmbnin-faiz-indirimi-makroekonomik-istikrar-icin-risk-1051615109.html

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