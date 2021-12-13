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https://tr.sputniknews.com/20211213/fransada-eski-icisleri-bakani-gueant-hapse-girdi-1051726205.html
Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi
Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi
Fransa'da eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, mahkum olduğu davalar sonucunda devlete ödemesi gereken paraları ödemediği için hapse girdi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:45+0300
2021-12-13T17:45+0300
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fransa
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Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Savcılığının kararıyla 77 yaşındaki eski Bakan Gueant, yargılandığı yolsuzluk davasında 2017'de aldığı 75 bin euro para cezası ile 210 bin euro zarar ödemesini yapmadığı için bugün Sante Hapishanesi'ne gönderildi.Avukatı Philippe Bouchez El Ghozi, Gueant'ın hazineye halen 115 bin euro borçlu olduğunu ve borcunu her ay ödediğini belirterek, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hapis cezasıyla ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunacaklarını aktardı.Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, İçişleri Bakanlığı yapan Gueant, 2017'de 'kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme' gerekçesiyle 1 yılı tecilli 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.Gueant'ın ve aynı davada yargılanan diğer 4 sanığın, devlete 210 bin Euro zarar ödemesine hükmedilmişti.
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fransa, claude gueant, euro, hapis

Fransa'da eski İçişleri Bakanı Gueant hapse girdi

17:45 13.12.2021
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN Claude Gueant
 Claude Gueant - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
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Fransa'da eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, mahkum olduğu davalar sonucunda devlete ödemesi gereken paraları ödemediği için hapse girdi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Savcılığının kararıyla 77 yaşındaki eski Bakan Gueant, yargılandığı yolsuzluk davasında 2017'de aldığı 75 bin euro para cezası ile 210 bin euro zarar ödemesini yapmadığı için bugün Sante Hapishanesi'ne gönderildi.
Avukatı Philippe Bouchez El Ghozi, Gueant'ın hazineye halen 115 bin euro borçlu olduğunu ve borcunu her ay ödediğini belirterek, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hapis cezasıyla ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunacaklarını aktardı.
Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, İçişleri Bakanlığı yapan Gueant, 2017'de 'kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme' gerekçesiyle 1 yılı tecilli 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.
Gueant'ın ve aynı davada yargılanan diğer 4 sanığın, devlete 210 bin Euro zarar ödemesine hükmedilmişti.
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