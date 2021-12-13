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Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
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savunma
fransa
çanakkale
ordu
marmara denizi
çanakkale boğazı
gemi
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Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki 'Auvergne' adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi.Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/suveys-kanalinda-karaya-oturmustu-the-ever-given-gemisi-aylar-sonra-kanaldan-yeniden-gecti-1051690719.html
fransa
çanakkale
ordu
marmara denizi
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fransa, çanakkale, ordu, marmara denizi, çanakkale boğazı, gemi

Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

11:59 13.12.2021
© AAFransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki 'Auvergne' adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi.
Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
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