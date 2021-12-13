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https://tr.sputniknews.com/20211213/fransiz-askeri-gemisi-canakkale-bogazindan-gecti-1051711685.html
Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T11:59+0300
2021-12-13T11:59+0300
2021-12-13T11:59+0300
savunma
fransa
çanakkale
ordu
marmara denizi
çanakkale boğazı
gemi
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Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki 'Auvergne' adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi.Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/suveys-kanalinda-karaya-oturmustu-the-ever-given-gemisi-aylar-sonra-kanaldan-yeniden-gecti-1051690719.html
fransa
çanakkale
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fransa, çanakkale, ordu, marmara denizi, çanakkale boğazı, gemi
Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Sabah saatlerinde
Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki ' Auvergne' adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi.
Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.