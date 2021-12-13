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G7 dışişleri bakanları: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ‘ağır sonuçları’ olur
G7 dışişleri bakanları: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ‘ağır sonuçları’ olur
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen bakanlar, Rusya'yı uluslararası yükümlülüklere ve askeri... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T05:17+0300
2021-12-13T05:17+0300
dünya
rusya
ukrayna
g7
dışişleri
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Liverpool’da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen bakanlar, cuma gününden bu yana süren görüşmelerin sonunda yayınladıkları ortak açıklamada Rusya'yı uluslararası yükümlülüklere ve askeri faaliyetlerin şeffaflığına uymaya çağırdı, Ukrayna'ya saldırı olmasının ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.Açıklamada, “Sınırları değiştirmeye yönelik herhangi bir güç kullanımı, uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Rusya, Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının ciddi sonuçları ve ciddi bir bedeli olacağından şüphe duymamalı” ifadelerine yer verildi.Bakanlar ayrıca Rusya’yı ‘gerilimi düşürmeye, diplomatik kanalları kullanmaya ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusundaki uluslararası taahhütlerine uymaya’ çağırdıG7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, hafta sonu Liverpool'da, Batı’nın Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliği ile ilgili endişelerine bağlı olarak uluslararası gerilimin tırmandığı bir zamanda gerçekleşiyor. Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamış olabileceğine inanıyor ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti. Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını defalarca dile getirmişti.
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rusya, ukrayna, g7, dışişleri

G7 dışişleri bakanları: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ‘ağır sonuçları’ olur

05:17 13.12.2021
© REUTERS / POOLABD, Britanya (Birleşik Krallık), Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanlarının AB temsilcisinin de katılımıyla Liverpool'da düzenlediği toplantı
ABD, Britanya (Birleşik Krallık), Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanlarının AB temsilcisinin de katılımıyla Liverpool'da düzenlediği toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / POOL
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İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen bakanlar, Rusya'yı uluslararası yükümlülüklere ve askeri faaliyetlerin şeffaflığına uymaya çağırdı, Ukrayna'ya saldırı olmasının ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.
Liverpool’da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir araya gelen bakanlar, cuma gününden bu yana süren görüşmelerin sonunda yayınladıkları ortak açıklamada Rusya'yı uluslararası yükümlülüklere ve askeri faaliyetlerin şeffaflığına uymaya çağırdı, Ukrayna'ya saldırı olmasının ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.
Açıklamada, “Sınırları değiştirmeye yönelik herhangi bir güç kullanımı, uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Rusya, Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının ciddi sonuçları ve ciddi bir bedeli olacağından şüphe duymamalı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlar ayrıca Rusya’yı ‘gerilimi düşürmeye, diplomatik kanalları kullanmaya ve askeri faaliyetlerin şeffaflığı konusundaki uluslararası taahhütlerine uymaya’ çağırdı
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, hafta sonu Liverpool'da, Batı’nın Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırındaki hareketliliği ile ilgili endişelerine bağlı olarak uluslararası gerilimin tırmandığı bir zamanda gerçekleşiyor. Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamış olabileceğine inanıyor ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti. Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını defalarca dile getirmişti.
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