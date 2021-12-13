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https://tr.sputniknews.com/20211213/giresunda-domuz-surusu-ilce-merkezine-indi--1051705738.html
Giresun’da domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Giresun’da domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Giresun’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir kişi evinin balkonundan cep telefonuyla domuz sürüsü yiyecek ararken görüntüledi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T04:28+0300
2021-12-13T04:28+0300
2021-12-13T04:28+0300
yaşam
yiyecek
domuz
sürü
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Piraziz ilçesinin Yenimahalle mevkiinde görülen domuz sürüsü yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.Sürü halinde yolda ilerleyen domuzları gören bir vatandaş da o anları görüntüledi.
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yiyecek, domuz, sürü
Giresun’da domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Giresun’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir kişi evinin balkonundan cep telefonuyla domuz sürüsü yiyecek ararken görüntüledi.
Piraziz ilçesinin Yenimahalle mevkiinde görülen domuz sürüsü yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü
çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.
Sürü halinde yolda ilerleyen domuzları gören bir vatandaş da o anları görüntüledi.