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Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:45+0300
2021-12-13T17:45+0300
dünya
çanakkale
sefer
fırtına
feribot
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.
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çanakkale, sefer, fırtına, feribot

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

17:45 13.12.2021
© AAGökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.
Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.
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