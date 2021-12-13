https://tr.sputniknews.com/20211213/gokceadaya-yarinki-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1051726113.html

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:45+0300

2021-12-13T17:45+0300

2021-12-13T17:45+0300

dünya

çanakkale

sefer

fırtına

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi.Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.

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çanakkale, sefer, fırtına, feribot