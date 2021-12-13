TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim
20:38 13.12.2021 (güncellendi: 21:00 13.12.2021)
© AA / Gökhan BalcıEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıkladıktan sonra.
© AA / Gökhan Balcı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı büyükşehir belediyesine iade edeceğini açıkladı. Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.
Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."
BUGÜNE KADAR VALİLİĞİN GÜVENLİĞİM DOLAYISIYLA BANA VALİLİK KARARIYLA TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARACI, MANSUR YAVAŞ’IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE HAKKIM OLDUĞU HALDE İADE ETMEYE KARAR VERDİM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 13, 2021
YARIN ARACI TESLİM ETTİRİYORUM.
KAMU OYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM…
Yavaş ne demişt?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.