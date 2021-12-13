https://tr.sputniknews.com/20211213/gokcek-mansur-yavasin-israrli-yaygarasi-uzerine-hakkim-oldugu-halde-iade-etmeye-karar-verdim-1051731968.html

Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim

Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı büyükşehir belediyesine iade edeceğini açıkladı. Gökçek, sosyal medyadan yaptığı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T20:38+0300

2021-12-13T20:38+0300

2021-12-13T21:00+0300

türkiye

melih gökçek

mansur yavaş

araç

twitter

cip

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yavaş ne demişt?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.

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melih gökçek, mansur yavaş, araç, twitter , cip