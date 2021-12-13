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Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim
Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı büyükşehir belediyesine iade edeceğini açıkladı. Gökçek, sosyal medyadan yaptığı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T20:38+0300
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yavaş ne demişt?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.
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Gökçek: Zırhlı aracı Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim

20:38 13.12.2021 (güncellendi: 21:00 13.12.2021)
© AA / Gökhan BalcıEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıkladıktan sonra.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıkladıktan sonra. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA / Gökhan Balcı
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı büyükşehir belediyesine iade edeceğini açıkladı. Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.
Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."

Yavaş ne demişt?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.
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