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‘Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
‘Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan ‘Güneş Tapınağı'... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T10:37+0300
2021-12-13T10:41+0300
yaşam
gümüşhane
kaçak kazı
tarihi eser
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İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından ‘Güneş Tapınağı' olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan ‘Güneş Gülü' paganizmin sembolü olarak biliniyor.Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.'M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanıyor'Bölgede kaçak kazı yapıldığını sürekli duyduklarını dile getiren Yeşilbük Beldesi Yeşilkent Mahalle Muhtarı Cevdet Yılmaz (48), yörelerindeki tarihi yapının koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, “Biz burada geçtiğimiz yaz aylarında kaçak kazılar yapıldığını öğrendik. Bu kazılarla ilgili de bazı resimler geçti bizim elimize. Resimleri ilgili birimlere ilettik. Yetkililer bu resimleri incelediler özellikle tarihçilerle görüştük, buranın çok eski bir medeniyete ait olabileceğini söylediler. Burada kaçak kazı yapanlar da belirlendi fakat evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Sonuç olarak biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu kaçak kazılarla ilgili ben karakola çağırıldım ve savcılık kararıyla evlerde arama yapılacağını öğrendim. Jandarma ile birlikte gittiğimiz evlerde herhangi bir şeye rastlanmadı. Bu bölgeler çok eskiden beri kazılıyor biz bunu biliyoruz. Burada tarihi taşlar arandığını biliyoruz. Buraya makine gelme şansı yok insan eliyle yapılmış. Ellerinde harita olduğunu duymadım fakat olabilir de bu kazılar rastgele yapılamaz” diye konuştu.Yapıların kaçak kazılar neticesinde tahrip edildiğini belirten Yeşilbük Belde Belediye Başkanı Sezai Doğan ise “Bu konuyla ilgili tarihçilerimiz bizleri aradılar. Buradaki fotoğraflar onların eline kadar ulaşmış. Bu fotoğraflar bana da geldi biz de inceledik baktık. İlgili makamlara konuyu bildirdik. Yer tespitini yaptık şu an Müze Müdürlüğü'müzün de haberi var. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz inşallah güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Tarihçilerimizle görüştük buranın Güneş Tapınağı olduğunu söylüyorlar. Bunu tabi ki beldemize kazandırabilirsek bir turizm beldesi olacağız. Kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan bir yer. Orada para olduğuna, altın olduğuna inanan insanlar kazı yapmışlar. Bu yapılar kazılar sonucunda hep tahrip edildi. Biz buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Oradaki yapıyı ortaya çıkarıp beldemizin faydasına kullanılmasını istiyoruz. Tarihçilerin söylediğine göre burası M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanıyor” dedi.
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gümüşhane, kaçak kazı, tarihi eser

‘Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı

10:37 13.12.2021 (güncellendi: 10:41 13.12.2021)
© İHA‘Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
‘Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan ‘Güneş Tapınağı' olduğu iddia edildi.
İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından ‘Güneş Tapınağı' olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan ‘Güneş Gülü' paganizmin sembolü olarak biliniyor.
Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.
Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.

'M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanıyor'

Bölgede kaçak kazı yapıldığını sürekli duyduklarını dile getiren Yeşilbük Beldesi Yeşilkent Mahalle Muhtarı Cevdet Yılmaz (48), yörelerindeki tarihi yapının koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, “Biz burada geçtiğimiz yaz aylarında kaçak kazılar yapıldığını öğrendik. Bu kazılarla ilgili de bazı resimler geçti bizim elimize. Resimleri ilgili birimlere ilettik. Yetkililer bu resimleri incelediler özellikle tarihçilerle görüştük, buranın çok eski bir medeniyete ait olabileceğini söylediler. Burada kaçak kazı yapanlar da belirlendi fakat evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Sonuç olarak biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu kaçak kazılarla ilgili ben karakola çağırıldım ve savcılık kararıyla evlerde arama yapılacağını öğrendim. Jandarma ile birlikte gittiğimiz evlerde herhangi bir şeye rastlanmadı. Bu bölgeler çok eskiden beri kazılıyor biz bunu biliyoruz. Burada tarihi taşlar arandığını biliyoruz. Buraya makine gelme şansı yok insan eliyle yapılmış. Ellerinde harita olduğunu duymadım fakat olabilir de bu kazılar rastgele yapılamaz” diye konuştu.
Yapıların kaçak kazılar neticesinde tahrip edildiğini belirten Yeşilbük Belde Belediye Başkanı Sezai Doğan ise “Bu konuyla ilgili tarihçilerimiz bizleri aradılar. Buradaki fotoğraflar onların eline kadar ulaşmış. Bu fotoğraflar bana da geldi biz de inceledik baktık. İlgili makamlara konuyu bildirdik. Yer tespitini yaptık şu an Müze Müdürlüğü'müzün de haberi var. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz inşallah güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Tarihçilerimizle görüştük buranın Güneş Tapınağı olduğunu söylüyorlar. Bunu tabi ki beldemize kazandırabilirsek bir turizm beldesi olacağız. Kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan bir yer. Orada para olduğuna, altın olduğuna inanan insanlar kazı yapmışlar. Bu yapılar kazılar sonucunda hep tahrip edildi. Biz buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Oradaki yapıyı ortaya çıkarıp beldemizin faydasına kullanılmasını istiyoruz. Tarihçilerin söylediğine göre burası M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanıyor” dedi.
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