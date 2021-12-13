https://tr.sputniknews.com/20211213/guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-kovid-19a-yakalandi-1051705848.html

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T04:33+0300

2021-12-13T04:33+0300

2021-12-13T04:33+0300

koronavirüs

güney afrika

cyril ramaphosa

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051349447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_175fe2cb6389ee21f64ea7a243fbd813.jpg

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.

https://tr.sputniknews.com/20211207/guney-afrika-lideri-ramaphosa-omicron-konusunda-sorumlu-davrandigimiz-icin-cezalandiriliyoruz-1051511594.html

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney afrika, cyril ramaphosa, koronavirüs