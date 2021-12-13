Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211213/guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-kovid-19a-yakalandi-1051705848.html
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T04:33+0300
2021-12-13T04:33+0300
koronavirüs
güney afrika
cyril ramaphosa
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051349447_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_175fe2cb6389ee21f64ea7a243fbd813.jpg
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/guney-afrika-lideri-ramaphosa-omicron-konusunda-sorumlu-davrandigimiz-icin-cezalandiriliyoruz-1051511594.html
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051349447_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_7cd2a1a4645eb06507dc39984ab6708d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney afrika, cyril ramaphosa, koronavirüs

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

04:33 13.12.2021
© REUTERS / Tobias SchwarzGüney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz
Abone ol
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.
Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
Güney Afrika lideri Ramaphosa: Omicron konusunda sorumlu davrandığımız için cezalandırılıyoruz
7 Aralık, 05:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:33Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
04:28Giresun’da domuz sürüsü ilçe merkezine indi
04:05Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan kışkırtıcı politikasından vazgeçmeli
03:50Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarında 215 Husi öldü
03:21Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
03:06Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor
02:32Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı
02:22Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
02:06Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
01:48Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu
01:45Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
01:20Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var
01:13Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak
01:05Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı
00:57Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp
00:50Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
00:42İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
00:40Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
00:17DSÖ: Omicron mutasyonu 63 ülkede tespit edildi
00:08Eşini barıştıktan bir gün sonra öldürdü: Pompalı tüfekle 4 el ateş açtı