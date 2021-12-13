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https://tr.sputniknews.com/20211213/guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-kovid-19a-yakalandi-1051705848.html
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T04:33+0300
2021-12-13T04:33+0300
2021-12-13T04:33+0300
koronavirüs
güney afrika
cyril ramaphosa
koronavirüs
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Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/guney-afrika-lideri-ramaphosa-omicron-konusunda-sorumlu-davrandigimiz-icin-cezalandiriliyoruz-1051511594.html
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güney afrika, cyril ramaphosa, koronavirüs
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın
Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.
Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.