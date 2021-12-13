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https://tr.sputniknews.com/20211213/guney-kore-lideri-kore-savasinin-sona-erdigini-resmen-ilan-etmek-icin-prensipte-anlastik-1051728638.html
Güney Kore lideri: Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etmek için prensipte anlaştık
Güney Kore lideri: Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etmek için prensipte anlaştık
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 'Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etme konusunda prensipte anlaştığını'... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:57+0300
2021-12-13T19:24+0300
dünya
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çin
kuzey kore
güney kore
kore savaşı
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1950-53 Kore Savaşının barış anlaşmasıyla değil de ateşkesle sona ermesinden ötürü Kore Yarımadası kağıt üzerinde savaş durumunda kalırken, Kuzey ile Güney'in savaşın bittiğine dair deklarasyon yayımlamak konusundaki karşılıklı jestlerinden ilerleme işareti geldi. Eylülde BM Genel Kurulu konuşmasında '"Savaş bitti" deklarasyonu çağrısı yapmış bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'den bu kez 'Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etme konusunda prensipte anlaştığı' açıklaması geldi.Moon, 'Kuzey Kore'nin talepleri nedeniyle bu konuda müzakerelerin henüz başlamadığını' söyledi. Kuzey ile yakınlaşmayı köşe taşı haline getirdiği cumhurbaşkanlığını martta bırakacak olan Moon, son gelişmeyi Avustralya ziyaretinde Başbakan Scott Morrison ile ortak basın toplantısında duyurdu. Eylül'de Moon'un çağrısına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un güçlü pozisyondaki kız kardeşi Kim Yo Jong bunun için koştukları şartları açıklayarak yanıt vermişti. Kız kardeş Kim, müzakerelere açık olduklarını, ama önce ABD'nin düşmanca politikalarından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti. Kim yönetimi, Güney Kore'de ABD askeri varlığına; ABD ile Güney Kore arasında her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikatlara; Kuzey Kore'ye silah programı gerekçe gösterilerek ABD öncülüğünde yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkıyor.Ancak gelip geçen ABD yönetimlerinin söylemi, herhangi bir yaptırımın kaldırılabilmesi için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiği yönünde. Ancak Kuzey Kore dönem dönem bu adımı attığında Washington'dan somut karşılık göremedi. Avustralya'da yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin önşartlarını devam ettirdiğini aktaran Moon "Bu nedenle, deklarasyon üzerinde bir tartışma veya müzakere için masaya oturamıyoruz... Görüşmelerin başlatılmasını umuyoruz" dedi.Güney Kore lideri, resmen savaşı sona erdirme ilanının, Kuzey'i nükleer silahlarından vazgeçmeye teşvik edeceği telkininde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210924/seulun-savasin-bittiginin-ilani-cagrisina-kimin-kiz-kardesinden-yanit-dusmanca-siyasete-son-verin-1049209477.html
https://tr.sputniknews.com/20210926/kiz-kardes-kimin-muzakere-mesajini-anlamli-bulan-guney-kore-iletisim-hatlari-yeniden-acilmali-1049261112.html
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abd, çin, kuzey kore, güney kore, kore savaşı

Güney Kore lideri: Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etmek için prensipte anlaştık

18:57 13.12.2021 (güncellendi: 19:24 13.12.2021)
© REUTERSGüney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 'Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etme konusunda prensipte anlaştığını' duyurdu. Moon, Kuzey Kore'nin deklarasyon görüşmeleri için ABD'nin düşmanca politikalarını kesmesi önşartına atıf yaptı. Ancak Washington'dan çıt çıkmadı.
1950-53 Kore Savaşının barış anlaşmasıyla değil de ateşkesle sona ermesinden ötürü Kore Yarımadası kağıt üzerinde savaş durumunda kalırken, Kuzey ile Güney'in savaşın bittiğine dair deklarasyon yayımlamak konusundaki karşılıklı jestlerinden ilerleme işareti geldi.
Eylülde BM Genel Kurulu konuşmasında '"Savaş bitti" deklarasyonu çağrısı yapmış bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'den bu kez 'Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'nın sona erdiğini resmen ilan etme konusunda prensipte anlaştığı' açıklaması geldi.
Moon, 'Kuzey Kore'nin talepleri nedeniyle bu konuda müzakerelerin henüz başlamadığını' söyledi.
Kuzey ile yakınlaşmayı köşe taşı haline getirdiği cumhurbaşkanlığını martta bırakacak olan Moon, son gelişmeyi Avustralya ziyaretinde Başbakan Scott Morrison ile ortak basın toplantısında duyurdu.
Kuzey Kore lideri Kim'in hem kız kardeşi hem de baş danışmanı Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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Seul'un savaşın bittiğinin ilanı çağrısına Kim'in kız kardeşinden yanıt: Düşmanca siyasete son verin
24 Eylül, 11:20
Eylül'de Moon'un çağrısına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un güçlü pozisyondaki kız kardeşi Kim Yo Jong bunun için koştukları şartları açıklayarak yanıt vermişti.
Kız kardeş Kim, müzakerelere açık olduklarını, ama önce ABD'nin düşmanca politikalarından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
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Kız kardeş Kim'in müzakere mesajını anlamlı bulan Güney Kore: İletişim hatları yeniden açılmalı
26 Eylül, 17:32
Kim yönetimi, Güney Kore'de ABD askeri varlığına; ABD ile Güney Kore arasında her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikatlara; Kuzey Kore'ye silah programı gerekçe gösterilerek ABD öncülüğünde yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkıyor.
Ancak gelip geçen ABD yönetimlerinin söylemi, herhangi bir yaptırımın kaldırılabilmesi için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiği yönünde. Ancak Kuzey Kore dönem dönem bu adımı attığında Washington'dan somut karşılık göremedi.
Avustralya'da yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin önşartlarını devam ettirdiğini aktaran Moon "Bu nedenle, deklarasyon üzerinde bir tartışma veya müzakere için masaya oturamıyoruz... Görüşmelerin başlatılmasını umuyoruz" dedi.
Güney Kore lideri, resmen savaşı sona erdirme ilanının, Kuzey'i nükleer silahlarından vazgeçmeye teşvik edeceği telkininde bulunuyor.
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