https://tr.sputniknews.com/20211213/hapse-girmemek-icin-sahte-olum-duzenleyen-suclu-yakayi-ele-verdi-1051706794.html

Hapse girmemek için sahte ölüm düzenleyen adam yakalandı

Hapse girmemek için sahte ölüm düzenleyen adam yakalandı

Hindistan'da hapse geri gönderilmemek için birini öldüren ve öleni kendisi gibi göstermeye çalışan adam yakalandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T07:09+0300

2021-12-13T07:09+0300

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Hindistan'da bazı eyaletler, koronavirüs nedeniyle kalabalık cezaevlerindeki tutukluları şartlı tahliye etme kararı aldı.13 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan Sudesh Kumar da tahliye edilenler arasındaydı.Ancak Kumar, şartlı tahliye süresini sona erdirmek ve yeniden haspe girmesini engellemek için korkunç bir plan düzenledi.BBC'nin haberine göre Hindistan polisi, Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bir adamı öldüren Kumar'ın karısının yardımıyla cesedi kendisine aitmiş gibi göstermeye çalıştığı açıklandı.Polis, Kumar'ın yeniden tutuklanmasının ardından 19 Kasım'da Domen Ravidas'ı öldürdüğünü ve cebine kendi kimliğini koyduğunu itiraf ettiğini duyurdu.Kumar'ın karısı da ölüme yardım etme suçlamasıyla tutuklandı.

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hindistan, uttar pradeş, ölüm, belge