https://tr.sputniknews.com/20211213/hava-almak-icin-evden-cikan-imam-bos-arazide-agaca-asili-halde-bulundu-1051706407.html

Hava almak için evden çıkan imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu

Hava almak için evden çıkan imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te gece saatlerinde hava almak için evden çıkan imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu. İmamın ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T06:26+0300

2021-12-13T06:26+0300

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yaşam

gaziantep

imam

ölüm

şehitkamil

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan dağlık arazide sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları bulunan ve gece saatlerinde hava almak için evden çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasilhanede görev yapan imam Mustafa Çakmak'tan yakınları, uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, sabah erken saatlerde Beykent Mahallesi'ndeki dağlık arazide ağaca asılı birinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede asılı şahsın imam Mustafa Çakmak olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.Otopsi yapılacakHayatını kaybeden Mustafa Çakmak'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çakmak'ın ölümü ile ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesinin ölüm nedenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği vurgulandı. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

gaziantep

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gaziantep, imam, ölüm, şehitkamil