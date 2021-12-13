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HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T12:12+0300
2021-12-13T12:12+0300
türkiye
istanbul
hdp
pkk
abdullah öcalan
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
kongre
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HDP İstanbul İl Kongresi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.Kongre hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün suç duyurusunda bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211212/terorle-mucadele-daire-baskanligi-hdpnin-istanbuldaki-kongresine-dair-suc-duyurusunda-bulunuldu-1051702483.html
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istanbul, hdp, pkk, abdullah öcalan, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, kongre, pkk/kck, ypg/pkk

HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

12:12 13.12.2021
© Fotoğraf : HDPHDP - bayrak - logo
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Fotoğraf : HDP
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
HDP İstanbul İl Kongresi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.
Kongre hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün suç duyurusunda bulunmuştu.
HDP - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
TÜRKİYE
EGM'den HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'ne ilişkin suç duyurusu
Dün, 23:42
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