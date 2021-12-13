Hollanda'da hırsızlar ATM'yi patlattı

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Haarlem şehrindeki bir ATM'nin sabaha karşı hırsızlar tarafından patlatıldığı belirtildi. ATM'nin bulunduğu Rijksstraatweg Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın ardından şüpheliler motosikletle kaçtı, bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevredeki bazı evler patlayıcı kalmış olması riskine karşı tahliye edildi. Hollanda hükümeti ve Hollanda Bankalar Birliği, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılarak soyulması olaylarına karşı önlem için sokaktaki ATM'lerin geçici süreyle geceleri kapatılmasına karar vermişti.
Hollanda'nın Haarlem şehrinde bir ATM'nin hırsızlar tarafından patlatıldı, çevredeki binalar da patlamadan zarar gördü.
Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Haarlem şehrindeki bir ATM'nin sabaha karşı hırsızlar tarafından patlatıldığı belirtildi. ATM'nin bulunduğu Rijksstraatweg Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi.
Patlamanın ardından şüpheliler motosikletle kaçtı, bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevredeki bazı evler patlayıcı kalmış olması riskine karşı tahliye edildi.
Hollanda hükümeti ve Hollanda Bankalar Birliği, ülkede son yıllarda artan ATM'lerin patlatılarak soyulması olaylarına karşı önlem için sokaktaki ATM'lerin geçici süreyle geceleri kapatılmasına karar vermişti.