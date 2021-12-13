https://tr.sputniknews.com/20211213/imamoglu-halk-ekmek-kuyrugundaki-vatandaslarimizin-goruntulerinin-yayinlanmasindan-memnun-degilim-1051736346.html

İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim

İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T23:05+0300

2021-12-13T23:05+0300

2021-12-13T23:16+0300

ekrem imamoğlu

halk ekmek

türkiye

ekmek

kuyruk

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek önündeki kuyruklara ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada İmamoğlu "Sosyal destek bizim için 'alan elin veren eli görmediği’ düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim” ifadelerini kullandı.

türkiye

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ekrem imamoğlu, halk ekmek, ekmek, kuyruk