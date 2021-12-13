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https://tr.sputniknews.com/20211213/imamoglu-halk-ekmek-kuyrugundaki-vatandaslarimizin-goruntulerinin-yayinlanmasindan-memnun-degilim-1051736346.html
İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim
İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T23:05+0300
2021-12-13T23:16+0300
ekrem imamoğlu
halk ekmek
türkiye
ekmek
kuyruk
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek önündeki kuyruklara ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada İmamoğlu "Sosyal destek bizim için 'alan elin veren eli görmediği’ düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim” ifadelerini kullandı.
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ekrem imamoğlu, halk ekmek, ekmek, kuyruk

İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim

23:05 13.12.2021 (güncellendi: 23:16 13.12.2021)
© REUTERS / Ümit BektaşEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan "Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim” açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek önündeki kuyruklara ilişkin bir açıklama yaptı.
Sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada İmamoğlu "Sosyal destek bizim için 'alan elin veren eli görmediği’ düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim” ifadelerini kullandı.
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