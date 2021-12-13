https://tr.sputniknews.com/20211213/imamoglundan-karaismailogluna-sen-hayatinda-bir-tane-kuvette-gemi-oynatmamis-adamsin-1051714909.html

İmamoğlu'ndan Karaismailoğlu'na: Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın

İmamoğlu'ndan Karaismailoğlu'na: Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile ilgili olarak "Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T13:19+0300

2021-12-13T13:19+0300

2021-12-13T13:21+0300

türkiye

kanal istanbul

ekrem imamoğlu

adil karaismailoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Tuzla Aydınlık Evler projesinin temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu, konuşmasında "100 euroya memleketin her ürününü, her malını, her alınterini, vatandaşın emeğini en ucuza satan ülke haline getirdin. Kalkıp oradan bize laf yetiştiriyorsun, işine bak" dedi. İmamoğlu ayrıca, "Bu memleketin ekonomisi iyi olsa da ben sizi doya doya alkışlasam. Ama içim yanıyor, benim insanımın fukaralığı benim içimi yakıyor. Ona rağmen sosyal konut üretiyoruz, kapısına kilit vurduğunuz metroyu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 'Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar, çıldıracağım' "Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar, çıldıracağım. Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz" diyerek Kanal İstanbul projesini eleştirdi ve şunları söyledi: "Neymiş büyük gemiler geçecekmiş. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın, büyük gemiyi kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak."

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kanal istanbul, ekrem imamoğlu, adil karaismailoğlu