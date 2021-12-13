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İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiği bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T00:42+0300
2021-12-13T00:44+0300
koronavirüs
ingiltere
koronavirüs
koronavirüs aşısı
omicron
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İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumunun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi.Açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.Omicron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada, ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak Kovid-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz." ifadesine yer verildi.Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.Tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecekİngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artan Omicron varyantına ilişkin son gelişmeler ve güçlendirici Kovid-19 aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.Omicron ile mücadelede "acil durum"la karşı karşıya olduklarının altını çizen Johnson, "Dostlarımızı ve sevdiklerimizi güvende tutmak için aşı koruma duvarımızı acilen güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Johnson, artık iki doz aşının, ihtiyaç duyulan koruma seviyesini sağlamak için yeterli olmadığına işaret ederek, üçüncü doz güçlendirici aşıların, koruma seviyelerini destekleyeceğini belirtti.Boris Johnson, "Omicron'un size zarar veremeyeceğini düşünme hatasına düşmeyin." uyarısında bulundu.Johnson, 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere, ikinci dozlarının üzerinden 3 ay geçmesi koşuluyla, bu hafta itibariyle yıl sonundan önce Kovid-19 güçlendirici aşılarının sunulacağını duyurdu.Öte yandan, Johnson, güçlendirici aşıların tamamlanmasına odaklanılması için bazı tıbbi randevuların da ertelenebileceğini söyledi.Johnson, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, Omicron varyantına karşı ocak ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz güçlendirici aşıları sağlamayı amaçladıklarını bildirmişti.Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilirİngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.
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ingiltere, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron

İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi

00:42 13.12.2021 (güncellendi: 00:44 13.12.2021)
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere - koronavirüs - Kovid-19
İngiltere - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiği bildirildi.
İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumunun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi.
Açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Omicron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada, ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak Kovid-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz." ifadesine yer verildi.
Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.

Tüm yetişkinler yıl sonundan önce güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artan Omicron varyantına ilişkin son gelişmeler ve güçlendirici Kovid-19 aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.
Omicron ile mücadelede "acil durum"la karşı karşıya olduklarının altını çizen Johnson, "Dostlarımızı ve sevdiklerimizi güvende tutmak için aşı koruma duvarımızı acilen güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Johnson, artık iki doz aşının, ihtiyaç duyulan koruma seviyesini sağlamak için yeterli olmadığına işaret ederek, üçüncü doz güçlendirici aşıların, koruma seviyelerini destekleyeceğini belirtti.
Boris Johnson, "Omicron'un size zarar veremeyeceğini düşünme hatasına düşmeyin." uyarısında bulundu.
Johnson, 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere, ikinci dozlarının üzerinden 3 ay geçmesi koşuluyla, bu hafta itibariyle yıl sonundan önce Kovid-19 güçlendirici aşılarının sunulacağını duyurdu.
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Öte yandan, Johnson, güçlendirici aşıların tamamlanmasına odaklanılması için bazı tıbbi randevuların da ertelenebileceğini söyledi.
Johnson, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, Omicron varyantına karşı ocak ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz güçlendirici aşıları sağlamayı amaçladıklarını bildirmişti.

Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.
Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
İngiltere'de dün 633 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıkmıştı.
Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.
İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
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