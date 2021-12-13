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https://tr.sputniknews.com/20211213/inter-serie-ada-liderligi-ele-gecirdi-hakan-calhanoglu-skoru-3-0-yapan-golu-atti-1051704858.html
Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı
Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Inter, konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 yendi ve ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Çalhanoğlu'nun... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T02:32+0300
2021-12-13T02:38+0300
spor
italya
hakan çalhanoğlu
inter
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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.Ev sahibi takım, 29. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Inter, 44. dakikada Martinez ile bir penaltı atışından yararlanamadı.İkinci yarının 50. dakikasında Alexis Sanchez, Inter adına farkı 2’ye çıkartırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada skoru 3-0’a getiren golü attı.68. dakikada Martinez, bir gol daha atarak maçın skorunu tayin etti.Inter, Cagliari'yi 4-0 mağlup ederek, puanını 40'a yükseltti ve şampiyonluk yolundaki rakipleri Milan ile Napoli'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu ele geçirdi.Mavi-siyahlı takım, bugünkü maçla galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.Cagliari ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 10 puanla 19. sırada yer aldı.Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:Torino-Bologna: 2-1, Hellas Verona-Atalanta: 1-2, Napoli-Empoli: 0-1 ve Sassuolo-Lazio: 2-1.Çalhanoğlu, ligde gol sayısını 6'ya yükselttiMüsabakaya ilk 11’de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi’ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü.Çalhanoğlu'nun Cagliari’ye attığı gol, milli futbolcunun ligdeki 6. golü oldu. Milli oyuncu ayrıca Inter'in ilk golünü atan Martinez'e de gol pasını verdi.Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Inter'de oynamaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarıma beni önemli bir oyuncu gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Pek çok maçta iyi işler yaptık. En sonunda lideriz. Pek çok maçı domine ettik ve böyle de devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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italya, hakan çalhanoğlu, inter

Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı

02:32 13.12.2021 (güncellendi: 02:38 13.12.2021)
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINAHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINA
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Inter, konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 yendi ve ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Çalhanoğlu'nun Cagliari’ye attığı gol, Türk milli futbolcunun ligdeki 6'ncı golü oldu.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 29. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Inter, 44. dakikada Martinez ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
İkinci yarının 50. dakikasında Alexis Sanchez, Inter adına farkı 2’ye çıkartırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada skoru 3-0’a getiren golü attı.
68. dakikada Martinez, bir gol daha atarak maçın skorunu tayin etti.
Inter, Cagliari'yi 4-0 mağlup ederek, puanını 40'a yükseltti ve şampiyonluk yolundaki rakipleri Milan ile Napoli'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Mavi-siyahlı takım, bugünkü maçla galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.
Cagliari ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 10 puanla 19. sırada yer aldı.
Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Torino-Bologna: 2-1, Hellas Verona-Atalanta: 1-2, Napoli-Empoli: 0-1 ve Sassuolo-Lazio: 2-1.

Çalhanoğlu, ligde gol sayısını 6'ya yükseltti

Müsabakaya ilk 11’de başlayan ve 76. dakikada yerini Stefano Sensi’ye bırakan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son haftalardaki başarılı performansını bu maçta da sürdürdü.
Çalhanoğlu'nun Cagliari’ye attığı gol, milli futbolcunun ligdeki 6. golü oldu. Milli oyuncu ayrıca Inter'in ilk golünü atan Martinez'e de gol pasını verdi.
Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Inter'de oynamaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarıma beni önemli bir oyuncu gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Pek çok maçta iyi işler yaptık. En sonunda lideriz. Pek çok maçı domine ettik ve böyle de devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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