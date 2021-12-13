https://tr.sputniknews.com/20211213/irak-belarus-polonya-sinirinda-4-binden-fazla-irakli-var-1051726438.html
Irak: Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı var
Irak: Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı var
Irak yönetimi, Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklının bulunduğunu duyurdu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:48+0300
2021-12-13T17:48+0300
2021-12-13T17:48+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
irak
göçmen krizi
bağdat
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Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro, ülkesinin resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, Belarus- Polonya sınırındaki Iraklılara ilişkin bilgi verdi.Cabro, bakanlıktan bir heyetin sınırda mahsur olan Iraklılar meselesini görüşmek üzere Polonya'ya gittiğini belirtti.Belarus- Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı olduğunu kaydeden Cabro, bakanlığın, göçmenlerin ülkeye zorla getirilmelerinden değil gönüllü dönüşlerden yana olduğunu ifade etti.Cabro, bakanlığın göçmenler konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile iletişimde olduğunu, kamplardaki Iraklıların çoğunun geri dönmeyi reddettiğini aktardı.Avrupa'ya göç arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan aralarında Iraklıların da bulunduğu binlerce kişi, yaklaşık 3 aydır sınırda zor şartlar altında bekliyor.Soğuk hava koşulları ve kötü beslenme nedeniyle iki ülke sınırında bekleyen en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/irak-disisleri-bakanligi-325ten-fazla-irakli-gocmen-belarustan-geri-donmek-istiyor-1050910886.html
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polonya, belarus, irak, göçmen krizi, bağdat
Irak: Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı var
Irak yönetimi, Belarus-Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklının bulunduğunu duyurdu.
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro, ülkesinin resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, Belarus- Polonya sınırındaki Iraklılara ilişkin bilgi verdi.
Cabro, bakanlıktan bir heyetin sınırda mahsur olan Iraklılar meselesini görüşmek üzere Polonya'ya gittiğini belirtti.
Belarus- Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı olduğunu kaydeden Cabro, bakanlığın, göçmenlerin ülkeye zorla getirilmelerinden değil gönüllü dönüşlerden yana olduğunu ifade etti.
Cabro, bakanlığın göçmenler konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile iletişimde olduğunu, kamplardaki Iraklıların çoğunun geri dönmeyi reddettiğini aktardı.
Avrupa'ya göç arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan aralarında Iraklıların da bulunduğu binlerce kişi, yaklaşık 3 aydır sınırda zor şartlar altında bekliyor.
Soğuk hava koşulları ve kötü beslenme nedeniyle iki ülke sınırında bekleyen en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.