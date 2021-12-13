https://tr.sputniknews.com/20211213/iran-nukleer-muzakerelerde-karsi-tarafin-endiselerini-gidermeye-haziriz-1051733419.html

İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız

İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde "iyi bir anlaşmaya" varmaya ve karşı tarafın endişelerini gidermeye hazır olduklarını... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T21:35+0300

2021-12-13T21:35+0300

2021-12-13T21:35+0300

dünya

iran

umman

nükleer

işbirliği

iran dışişleri bakanlığı

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ikili ilişkiler ve nükleer anlaşmayı" konuştu.Yaptırımların kaldırılması halinde nükleer programı nükleer anlaşmanın içeriğine göre uygulayacaklarını aktaran Abdullahiyan, "İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tüm meziyetlerinden yararlanmak için iyi bir anlaşmaya ve karşı tarafın muhtemel endişelerini gidermeye hazır" ifadelerini kullandı.Görüşmede Abdullahiyan ile Busaidi, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/wsj-abd-irana-yonelik-ekonomik-yaptirimlari-artirmaya-hazirlaniyor-1051621336.html

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iran, umman, nükleer, işbirliği, iran dışişleri bakanlığı