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İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret
İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği tarihi ziyaret kapsamında dün Abu Dabi’ye gitti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T09:15+0300
2021-12-13T09:19+0300
dünya
israil
naftali bennett
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh abdullah bin zayed
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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk defa bir İsrail başbakanı BAE’yi ziyaret etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett’i taşıyan uçak dün Abu Dabi'deki Kraliyet Havalimanı'na indi. Bennett’i BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed karşıladı.Bennett ziyareti sırasında Zayed'e hitaben yaptığı konuşmasında, “Sıcak konukseverliğinizi takdir ediyorum. Bu harika bir karşılama. Bir İsrailli liderin buraya ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım. İki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid haziran ayında BAE'yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliği açmıştı. BAE de mart ayında İsrail’e büyükelçi atamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/israilden-birlesik-arap-emirliklerine-ilk-ust-duzey-ziyaret-1051688505.html
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israil, naftali bennett, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayed

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret

09:15 13.12.2021 (güncellendi: 09:19 13.12.2021)
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW489597İsrail Başbakanı Naftali Bennett- BAE
İsrail Başbakanı Naftali Bennett- BAE - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA / MUHAMMED RABAH-AW489597
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediği tarihi ziyaret kapsamında dün Abu Dabi’ye gitti.
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk defa bir İsrail başbakanı BAE’yi ziyaret etti.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett’i taşıyan uçak dün Abu Dabi'deki Kraliyet Havalimanı'na indi. Bennett’i BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed karşıladı.
İsrail- Birleşik Arap Emirlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
DÜNYA
İlk kez bir İsrail başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor
Dün, 13:07
Bennett ziyareti sırasında Zayed'e hitaben yaptığı konuşmasında, “Sıcak konukseverliğinizi takdir ediyorum. Bu harika bir karşılama. Bir İsrailli liderin buraya ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğim için çok heyecanlıyım. İki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid haziran ayında BAE'yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliği açmıştı. BAE de mart ayında İsrail’e büyükelçi atamıştı.
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