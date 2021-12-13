https://tr.sputniknews.com/20211213/italyada-dogal-gaz-patlamasinda-olenlerin-sayisi-7ye-cikti--1051709927.html

İtalya'da doğalgaz patlamasında ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

İtalya'da doğalgaz patlamasında ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T10:49+0300

2021-12-13T10:49+0300

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italya

sicilya

doğalgaz

patlama

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İtalya'da Sicilya Adası’nda Agrigento vilayetine bağlı Ravanusa kasabasındaki doğalgaz şebekesindeki sızıntı nedeniyle 11 Aralık akşamı meydana gelen patlama sonrasında enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor. İtalyan itfaiyesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, 30 saati aşkındır aralıksız süren kurtarma çalışmalarının ardından kayıp 6 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Böylece patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında bir de 9 aylık hamile kadın olduğu belirtildi. Ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Patlamada yaklaşık 6 bina ciddi hasar görürken, 100'ü aşkın kişi bölgeden tahliye edildi. Gaz şebekesinden sorumlu Italgas şirketi yetkilileri, patlama yaşanan yerde rutin kontrollerde herhangi bir sızıntı bulunmadığını öne sürdü. Buna karşın, itfaiye ekipleri gazın bu bölgede birikecek bir boşluk bulduğunu, daha sonra bir asansör ya da ev aletinin tetiklemesiyle bu büyük patlamanın yaşandığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211212/italyada-dogalgaz-patlamasi-can-kaybi-3e-yukseldi-6-kisi-kayip-1051696920.html

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