https://tr.sputniknews.com/20211213/izmir-valisi-kosger-omicronlu-vakalarin-yurt-disi-baglantilari-yok-1051733280.html

İzmir Valisi Köşger: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok

İzmir Valisi Köşger: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,Omicron varyantı vakalarına ilişkin "Yurt dışı bağlantılarının olmadığını tespit ettik. Hastaneye yatışları yapılmadı. Sağlık... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T21:29+0300

2021-12-13T21:29+0300

2021-12-13T21:29+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

omicron

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen 5 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.Vali Köşger, AA muhabirine, Türkiye'de tespit edilen 6 Omicron varyantından 5'nin İzmir'de olduğunu hatırlattı.Hastaların sağlık durumlarını iyi olduğunu belirten Köşger, "Yurt dışı bağlantılarının olmadığını tespit ettik. Hastaneye yatışları yapılmadı. Sağlık durumları yakından takip ediliyor" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Omicron varyantı taşıyan 6 hasta tespit ettiklerini, bunların 1'nin İstanbul, 5'inin İzmir'de olduğunu bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/prof-dr-kara-omicron-varyanti-hucreye-daha-kolay-girebiliyor-1051713760.html

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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, omicron