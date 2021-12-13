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https://tr.sputniknews.com/20211213/japonyada-2021in-ruh-halini-yansitan-karakter-kin-oldu-1051725974.html
Japonya'da 2021'in ruh halini yansıtan karakter 'kin' oldu
Japonya'da 2021'in ruh halini yansıtan karakter 'kin' oldu
Japonya'da '2021 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter' olarak, Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan 27 altın madalyayı temsilen 'altın ve para' anlamındaki... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:38+0300
2021-12-13T17:38+0300
dünya
japonya
altın madalya
alfabe
kelime
2020 tokyo olimpiyatları
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Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, ülkede kullanılan alfabelerden Kanji'de yer alan binlerce karakter arasından seçilen 'yılın karakterini', Kyoto'daki Kiyomizu Tapınağı'nda düzenlenen organizasyonda açıkladı.Vakfın düzenlediği kamuoyu anketlerinde kullanılan 10 binden fazla oy sonucunda yılın karakteri, yaz aylarında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan 27 altın madalyayı temsilen 'altın ve para' anlamına gelen 'kin' oldu.Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan, 1.5 metre uzunluğunda ve 1.3 metre genişliğindeki 'waşi' kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla 'kin' yazdı.Japonya'da geçen yıl, Kovid-19 ile mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen 'mitsu', '2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakteri' seçilmişti.
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japonya, altın madalya, alfabe, kelime, 2020 tokyo olimpiyatları

Japonya'da 2021'in ruh halini yansıtan karakter 'kin' oldu

17:38 13.12.2021
© AFP 2021 / STRJaponya
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / STR
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Japonya'da '2021 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter' olarak, Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan 27 altın madalyayı temsilen 'altın ve para' anlamındaki 'kin' seçildi.
Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, ülkede kullanılan alfabelerden Kanji'de yer alan binlerce karakter arasından seçilen 'yılın karakterini', Kyoto'daki Kiyomizu Tapınağı'nda düzenlenen organizasyonda açıkladı.
Vakfın düzenlediği kamuoyu anketlerinde kullanılan 10 binden fazla oy sonucunda yılın karakteri, yaz aylarında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan 27 altın madalyayı temsilen 'altın ve para' anlamına gelen 'kin' oldu.
Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan, 1.5 metre uzunluğunda ve 1.3 metre genişliğindeki 'waşi' kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla 'kin' yazdı.
Japonya'da geçen yıl, Kovid-19 ile mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen 'mitsu', '2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakteri' seçilmişti.
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