https://tr.sputniknews.com/20211213/japonyada-yaslanma-karsiti-asi-gelistirildi-1051709797.html

Japonya'da yaşlanmaya karşı aşı geliştirildi

Japonya'da yaşlanmaya karşı aşı geliştirildi

Japonya'da uzmanlar 'zombi hücreler' olarak bilinen ve ölüm riskini artıran yaşlanan hücreler için aşı geliştirdi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

japonya

hücre

yaşlanma

aşı

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Japonya'da uzmanlar yaşlanma ile ortaya çıkan, birçok hastalığa neden olan ve ölüm riskini artıran 'zombi hücrelere' karşı aşı geliştirmeyi başardı. Juntendo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki ekip, test sonuçları Nature Aging adlı dergide yayımlanan ve fareler üzerinde denenen aşı sayesinde yaşlanan hücreler olarak da bilinen zombi hücrelerde azalma sağlandığını duyurdu. Çalışma kapsamında geliştirdikleri aşıyı deney farelerine uygulayan ekip, damar sertliğine neden olan zombi hücrelerin kümelendikleri bölgelerde azalma gösterdiğini doğruladı. Bulguların aşının etkinliğine işaret ettiğini belirten Minamino, "Aşının damar sertliği, şeker hastalığı ve yaşlanmanın neden olduğu diğer hastalıkları önlemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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japonya, hücre, yaşlanma, aşı