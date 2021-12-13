https://tr.sputniknews.com/20211213/kader-mahkumlari-dernegine-kumar-baskini-11-kisiye-30-bin-tl-ceza-1051710649.html

Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını: 11 kişiye 30 bin TL ceza

Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını: 11 kişiye 30 bin TL ceza

Denizli'de Kader Mahkumları Derneği binasına yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

denizli

kumar

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Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; operasyonlarını sürdürmeye devam eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı kumarbazların yerini tespit etti.5 katlı bir iş hanının 5. katında Kader Mahkumları Derneği altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.Yapılan aramada iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere götürürken, 11 kişiye yaklaşık 30 bin TL para cezası uyguladı.

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