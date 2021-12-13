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https://tr.sputniknews.com/20211213/kadesi-kullanan-kisi-sayisi-3-milyona-yaklasti-1051725305.html
KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı
KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı
Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılmaya başlandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:31+0300
2021-12-13T17:31+0300
2021-12-13T17:31+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
kadına yönelik şiddet
kades
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından KADES uygulaması ile ilgili son rakamları paylaştı.Bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi.Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, kadına yönelik şiddet, kades
KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı
Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından
KADES uygulaması ile ilgili son rakamları paylaştı.
Bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu
cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi.
Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.