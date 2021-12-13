https://tr.sputniknews.com/20211213/kadesi-kullanan-kisi-sayisi-3-milyona-yaklasti-1051725305.html

KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılmaya başlandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:31+0300

2021-12-13T17:31+0300

2021-12-13T17:31+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

kadına yönelik şiddet

kades

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından KADES uygulaması ile ilgili son rakamları paylaştı.Bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi.Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.

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içişleri bakanlığı, kadına yönelik şiddet, kades