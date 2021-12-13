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Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü
Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü
Samsun’un Bafra ilçesinde köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T06:32+0300
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yaşam
samsun
intihar girişimi
bafra
köprü
intihar
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Özcan U. köprünün kemerlerine çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.Polis ekipleri şahsın atlamaması için çaba sarf etti. Kimseyi dinlemeyen Özcan U. 16 metre yükseklikteki köprünün kemerlerinden kendini aşağıya attı. İtfaiye ekipleri suya girerek şahsı yaralı olarak kurtararak sedye ile kenara çıkardı.Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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samsun, intihar girişimi, bafra, köprü, intihar

Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü

06:32 13.12.2021
© İHAKöprüden nehre atlayan adam ölümden döndü
Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA
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Samsun’un Bafra ilçesinde köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü.
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Özcan U. köprünün kemerlerine çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Polis ekipleri şahsın atlamaması için çaba sarf etti. Kimseyi dinlemeyen Özcan U. 16 metre yükseklikteki köprünün kemerlerinden kendini aşağıya attı. İtfaiye ekipleri suya girerek şahsı yaralı olarak kurtararak sedye ile kenara çıkardı.
Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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