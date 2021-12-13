https://tr.sputniknews.com/20211213/kopruden-nehre-atlayan-adam-olumden-dondu-1051706547.html

Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü

Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde köprüden Kızılırmak Nehri'ne atlayan şahıs ölümden döndü. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T06:32+0300

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yaşam

samsun

intihar girişimi

bafra

köprü

intihar

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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Özcan U. köprünün kemerlerine çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.Polis ekipleri şahsın atlamaması için çaba sarf etti. Kimseyi dinlemeyen Özcan U. 16 metre yükseklikteki köprünün kemerlerinden kendini aşağıya attı. İtfaiye ekipleri suya girerek şahsı yaralı olarak kurtararak sedye ile kenara çıkardı.Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

samsun

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samsun, intihar girişimi, bafra, köprü, intihar