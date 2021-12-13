Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/koyden-merkeze-gitmek-icin-112ye-hasta-numarasi-yaptilar-1051718406.html
Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar
Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar
Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Acil Sağlık ekiplerinin gittiği asılsız ihbarlar şaşkına çeviriyor. Başı ağrıyanların, ilaç yazdırmak isteyenlerin 112’ye... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:41+0300
2021-12-13T14:43+0300
112 acil servis
türkiye
gaziantep
ilaç
asılsız ihbar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051718181_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46e1a525cece17f595ffc7ea244b8510.jpg
Gaziantep’te vatandaşların hayatını kurtarmak için canla başla çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asılsız ihbarlarla uğraşıyor.Vatandaşların sağlığı için bir sene içerisinde 3 milyon 10 bin kilometre yol kat eden ekipler, birbirinden farklı çok sayıda asılsız çağrıya maruz kalıyor. 900 ihbar asılsız çıktıAcil Sağlık ekiplerinin bir yıl içerisinde 250 binden fazla vakaya gittiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, ekiplerin gittiği 900 vakanın asılsız çıktığını açıkladı.Başı ağrıyanlar ile ilaç yazdırmak isteyenlerin 112 ekiplerini çağırdıklarını aktaran Dr. Vejdi Yıldız, “Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya pazara gelmek istediler” dedi.‘İlaç yazdırmaya çağıranlar oldu’2021 yılında çok iş yaptıklarını paylaşan Yıldız, ambulansların ayda yaklaşık 20 bin vaka taşıdığını ifade etti. Vatandaşların asılsız ve mükerrer ihbarlarda bulunduklarını paylaşan Yıldız, şunları söyledi:‘Ambulanslar dünyanın etrafını 75 kez döndü’Yıldız, salgının hafiflemesiyle covid vakalarının düştüğünü ancak diğer vakaların arttığını vurguladı:Hayati risk oluşturan her vakanın acil vaka olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Yıldız, “Bazen vatandaş bizi arayıp ufak bir şikayetini söylüyor. Gidince çok ciddi bir vakayla karşılaşıyoruz. Biz telefonda vakayı eleme taraftarı değiliz. Her telefona gitmek zorunda hissediyoruz. Ama bunun yanında bizi gerçekten de meşgul eden vakalar da var. Ekipleri boş yere meşgul edenler, gecikmeden kaynaklı birçok kişinin ölümüne ve hayati risklere sebep olabilirler. Vatandaşlar 112’yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Gerçekten ihtiyaçları varsa bizi arasınlar. Ekiplerimiz zaten canla başla çalışıyorlar. Biz yaklaşık 807 kişiyiz. 807 kişinin tamamı da özveriyle çalışıyorlar. Biz 2022’de istasyon sayısını arttırarak vakalara daha hızlı ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.‘Taşınan vakaların 2 ya da 3 bini acil vaka’Ambulansların taşıdığı vakaların 2 ya da 3 bininin gerçekten acil vaka olduğunu söyleyen Yıldız, bu oranın vatandaşların duyarsızlığını gösterdiğini söyledi. Bu yıl içerisinde gidilen 900 vakanın asılsız çıktığını belirten Yıldız, “Ambulans gidiyor. Yoğun trafiği aşıyor. Gaziantep trafiğini aşmak gerçekten çok zor. Gidiyorsunuz ama vaka yok. Bizim vakaya ulaşma hızı oranımız var. Sağlık Bakanlığı bu oranın yüzde 95 olmasını istiyor. Bizim şu anda kırsal oranımız yüzde 95’in üzerinde, kentsel oranımızda yüzde 93.5’tir. Ekipler çok hızlı hareket ediyor. Değil dakikalar, bazı vakalarda saniyeler içerisinde orada oluyorlar” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20201016/112yi-arayip-papaganina-koronavirus-testi-istedi-1043042038.html
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051718181_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_8ae264eeb2d0949a5504ed497d4f6740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
112 acil servis, gaziantep, ilaç, asılsız ihbar

Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar

14:41 13.12.2021 (güncellendi: 14:43 13.12.2021)
© İHAGaziantep, acil servis, ambulans
Gaziantep, acil servis, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA
Abone ol
Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Acil Sağlık ekiplerinin gittiği asılsız ihbarlar şaşkına çeviriyor. Başı ağrıyanların, ilaç yazdırmak isteyenlerin 112’ye ihbarda bulunduğunu aktaran Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yıldız, köyden merkeze gelmek isteyenlerin bile hasta numarası yaparak ambulansı çağırdıklarını söyledi.
Gaziantep’te vatandaşların hayatını kurtarmak için canla başla çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asılsız ihbarlarla uğraşıyor.
Vatandaşların sağlığı için bir sene içerisinde 3 milyon 10 bin kilometre yol kat eden ekipler, birbirinden farklı çok sayıda asılsız çağrıya maruz kalıyor.

900 ihbar asılsız çıktı

Acil Sağlık ekiplerinin bir yıl içerisinde 250 binden fazla vakaya gittiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, ekiplerin gittiği 900 vakanın asılsız çıktığını açıkladı.
Başı ağrıyanlar ile ilaç yazdırmak isteyenlerin 112 ekiplerini çağırdıklarını aktaran Dr. Vejdi Yıldız, “Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya pazara gelmek istediler” dedi.

‘İlaç yazdırmaya çağıranlar oldu’

2021 yılında çok iş yaptıklarını paylaşan Yıldız, ambulansların ayda yaklaşık 20 bin vaka taşıdığını ifade etti. Vatandaşların asılsız ve mükerrer ihbarlarda bulunduklarını paylaşan Yıldız, şunları söyledi:
“Bu da bizi çok yordu. Bunlardan birkaç tane örnek vereyim. Başı ağrıyan bizi arayıp çağırdı. Tabii biz de gittik. Telefonda eleme yapamadığımız için hepsine gitmek zorundayız. Çünkü daha farklı şeyler de çıkabiliyor. Gidince ‘ilaç yazdırmaya sizi çağırdım’ diyenler oldu. Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya, pazara gelmek istediler. Yani ambulansı boş yere meşgul eden çok kişi oldu. Biz bu kadar işimizin arasında bunların olmasını istemiyoruz. Olmaması temennimizdir.”

‘Ambulanslar dünyanın etrafını 75 kez döndü’

Yıldız, salgının hafiflemesiyle covid vakalarının düştüğünü ancak diğer vakaların arttığını vurguladı:
“Bizim 2 yıl önce 42 istasyonumuz varken şu anda 58 istasyonumuz var. 2 sene önce ayda 10 bin vaka taşırken şu anda 20 bin vaka taşıyoruz. Bu yıl içerisinde 250 bin vakadan daha fazla vaka taşıdık. Yılın ilk 10 ayı içerisinde ambulanslarla 3 milyon 10 bin kilometre yol kat etmişiz. Bu da dünyanın en tarafını yaklaşık 75 kez dönmektir. Bu sadece Antep’teki ambulansların yaptığı kilometredir. Neredeyse hiç durmadık. Ortalama günlük vaka sayımız 600’ü buldu. Bu da bizim arkadaşlarımızın 24 saat boyunca hiç durmadığını gösteriyor.”
Hayati risk oluşturan her vakanın acil vaka olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Yıldız, “Bazen vatandaş bizi arayıp ufak bir şikayetini söylüyor. Gidince çok ciddi bir vakayla karşılaşıyoruz. Biz telefonda vakayı eleme taraftarı değiliz. Her telefona gitmek zorunda hissediyoruz. Ama bunun yanında bizi gerçekten de meşgul eden vakalar da var. Ekipleri boş yere meşgul edenler, gecikmeden kaynaklı birçok kişinin ölümüne ve hayati risklere sebep olabilirler. Vatandaşlar 112’yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Gerçekten ihtiyaçları varsa bizi arasınlar. Ekiplerimiz zaten canla başla çalışıyorlar. Biz yaklaşık 807 kişiyiz. 807 kişinin tamamı da özveriyle çalışıyorlar. Biz 2022’de istasyon sayısını arttırarak vakalara daha hızlı ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Taşınan vakaların 2 ya da 3 bini acil vaka’

Ambulansların taşıdığı vakaların 2 ya da 3 bininin gerçekten acil vaka olduğunu söyleyen Yıldız, bu oranın vatandaşların duyarsızlığını gösterdiğini söyledi. Bu yıl içerisinde gidilen 900 vakanın asılsız çıktığını belirten Yıldız, “Ambulans gidiyor. Yoğun trafiği aşıyor. Gaziantep trafiğini aşmak gerçekten çok zor. Gidiyorsunuz ama vaka yok. Bizim vakaya ulaşma hızı oranımız var. Sağlık Bakanlığı bu oranın yüzde 95 olmasını istiyor. Bizim şu anda kırsal oranımız yüzde 95’in üzerinde, kentsel oranımızda yüzde 93.5’tir. Ekipler çok hızlı hareket ediyor. Değil dakikalar, bazı vakalarda saniyeler içerisinde orada oluyorlar” diye konuştu.
112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2020
DÜNYA
112'yi arayıp papağanına koronavirüs testi istedi
16 Ekim 2020, 15:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:31UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
15:26Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir
15:21Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi
15:20Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti
15:14Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı, önümüzü göremiyoruz
15:02Kedi-köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için kampanya: 108 bin imza toplandı
14:58Kim Kardashian aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu
14:54İnşaat-Sen: Yurtdışında çalışan inşaat işçileri için bir fon oluşturulmasını istiyoruz
14:41Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar
14:41'Omicron varyantından ilk ölümü' açıklayan Britanya Başbakanı: Daha hafif versiyon fikrini bırakalım
14:38UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
14:34Bakan Koca: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için mart ayında alım işlemi yapılacak
14:33Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
14:26'Siparişim gecikti' diyen kadın, kebapçıya önce bıçakla sonra taşla saldırdı
14:26Ticaret odaları başkanları, Ermenistan sınır kapılarının açılmasının olası etkilerini yorumladı
14:24Keanu Reeves: Hayranlarımın avatarımla seks yapması sıkıntı değil
14:09Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı
14:07Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
13:59Lukaşenko: Erdoğan'ın herhangi bir ricası imkanlar dahilindeyse koşulsuz, şartsız yerine getirilir
13:57Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi