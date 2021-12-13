https://tr.sputniknews.com/20211213/koyden-merkeze-gitmek-icin-112ye-hasta-numarasi-yaptilar-1051718406.html

Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar

Köyden merkeze gitmek için 112'ye hasta numarası yaptılar

Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Acil Sağlık ekiplerinin gittiği asılsız ihbarlar şaşkına çeviriyor. Başı ağrıyanların, ilaç yazdırmak isteyenlerin 112’ye... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T14:41+0300

2021-12-13T14:41+0300

2021-12-13T14:43+0300

112 acil servis

türkiye

gaziantep

ilaç

asılsız ihbar

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Gaziantep’te vatandaşların hayatını kurtarmak için canla başla çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, bir yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asılsız ihbarlarla uğraşıyor.Vatandaşların sağlığı için bir sene içerisinde 3 milyon 10 bin kilometre yol kat eden ekipler, birbirinden farklı çok sayıda asılsız çağrıya maruz kalıyor. 900 ihbar asılsız çıktıAcil Sağlık ekiplerinin bir yıl içerisinde 250 binden fazla vakaya gittiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, ekiplerin gittiği 900 vakanın asılsız çıktığını açıkladı.Başı ağrıyanlar ile ilaç yazdırmak isteyenlerin 112 ekiplerini çağırdıklarını aktaran Dr. Vejdi Yıldız, “Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya pazara gelmek istediler” dedi.‘İlaç yazdırmaya çağıranlar oldu’2021 yılında çok iş yaptıklarını paylaşan Yıldız, ambulansların ayda yaklaşık 20 bin vaka taşıdığını ifade etti. Vatandaşların asılsız ve mükerrer ihbarlarda bulunduklarını paylaşan Yıldız, şunları söyledi:‘Ambulanslar dünyanın etrafını 75 kez döndü’Yıldız, salgının hafiflemesiyle covid vakalarının düştüğünü ancak diğer vakaların arttığını vurguladı:Hayati risk oluşturan her vakanın acil vaka olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Yıldız, “Bazen vatandaş bizi arayıp ufak bir şikayetini söylüyor. Gidince çok ciddi bir vakayla karşılaşıyoruz. Biz telefonda vakayı eleme taraftarı değiliz. Her telefona gitmek zorunda hissediyoruz. Ama bunun yanında bizi gerçekten de meşgul eden vakalar da var. Ekipleri boş yere meşgul edenler, gecikmeden kaynaklı birçok kişinin ölümüne ve hayati risklere sebep olabilirler. Vatandaşlar 112’yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Gerçekten ihtiyaçları varsa bizi arasınlar. Ekiplerimiz zaten canla başla çalışıyorlar. Biz yaklaşık 807 kişiyiz. 807 kişinin tamamı da özveriyle çalışıyorlar. Biz 2022’de istasyon sayısını arttırarak vakalara daha hızlı ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.‘Taşınan vakaların 2 ya da 3 bini acil vaka’Ambulansların taşıdığı vakaların 2 ya da 3 bininin gerçekten acil vaka olduğunu söyleyen Yıldız, bu oranın vatandaşların duyarsızlığını gösterdiğini söyledi. Bu yıl içerisinde gidilen 900 vakanın asılsız çıktığını belirten Yıldız, “Ambulans gidiyor. Yoğun trafiği aşıyor. Gaziantep trafiğini aşmak gerçekten çok zor. Gidiyorsunuz ama vaka yok. Bizim vakaya ulaşma hızı oranımız var. Sağlık Bakanlığı bu oranın yüzde 95 olmasını istiyor. Bizim şu anda kırsal oranımız yüzde 95’in üzerinde, kentsel oranımızda yüzde 93.5’tir. Ekipler çok hızlı hareket ediyor. Değil dakikalar, bazı vakalarda saniyeler içerisinde orada oluyorlar” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201016/112yi-arayip-papaganina-koronavirus-testi-istedi-1043042038.html

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112 acil servis, gaziantep, ilaç, asılsız ihbar