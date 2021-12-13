https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-donbass-ile-ilgili-referandum-ukraynanin-ic-meselesidir--1051719918.html
Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir
Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir
Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass ile ilgili olası referandumun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu belirtti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:26+0300
2021-12-13T15:26+0300
2021-12-13T15:26+0300
dünya
rusya
vladimir putin
donbass
ukrayna
referandum
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Donbass konusunun halk oylamasına sunulmasına ilişkin fikrini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov referandum konusunun Ukrayna’nın iç meselesi olduğunu ifade etti, "Elbette, bu referandum konusunun nasıl formüle edilebileceğini bilmek ilginç olurdu” dedi. Peskov’a ayrıca Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Donbass konusunda doğrudan müzakere için ayrı bir format oluşturma fikri hakkında ne düşündüğü soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Donbass’ın Rusya ile Ukrayna arasında görüşülmesine gelince, Rusya'nın çatışmanın taraflarından biri olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu Ukrayna’nın içinde olan bir çatışmadır. Bu sorun ancak barışçıl bir şekilde ve Kiev ile tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin temsilcileri arasında doğrudan temaslar kurularak çözülebilir” ifadelerini kullandı. Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 1+1 televizyonuna demecinde, “Genel olarak Donbass ile ilgili referandum yapılması olasılığını dışlamıyorum. Ve buradaki sorun statü ile ilgili değil. Hayatımızda böyle bir şey olabilir, Donbass, Kırım ile ilgili (referandum) olabilir” açıklamasında bulunmuştu. Zelenskiy ayrıca Putin ile Donbass konusunda doğrudan müzakereler için ayrı bir format olasılığını da dışlamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynali-vekilden-oneri-donbass-muzakereleri-turkiyeye-tasinsin-1051262455.html
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rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, referandum, vladimir zelenskiy
Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir
Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass ile ilgili olası referandumun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Donbass konusunun halk oylamasına sunulmasına ilişkin fikrini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov referandum konusunun Ukrayna’nın iç meselesi olduğunu ifade etti, "Elbette, bu referandum konusunun nasıl formüle edilebileceğini bilmek ilginç olurdu” dedi.
Peskov’a ayrıca Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Donbass konusunda doğrudan müzakere için ayrı bir format oluşturma fikri hakkında ne düşündüğü soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Donbass’ın Rusya ile Ukrayna arasında görüşülmesine gelince, Rusya'nın çatışmanın taraflarından biri olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu Ukrayna’nın içinde olan bir çatışmadır. Bu sorun ancak barışçıl bir şekilde ve Kiev ile tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin temsilcileri arasında doğrudan temaslar kurularak çözülebilir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 1+1 televizyonuna demecinde, “Genel olarak Donbass ile ilgili referandum yapılması olasılığını dışlamıyorum. Ve buradaki sorun statü ile ilgili değil. Hayatımızda böyle bir şey olabilir, Donbass, Kırım ile ilgili (referandum) olabilir” açıklamasında bulunmuştu. Zelenskiy ayrıca Putin ile Donbass konusunda doğrudan müzakereler için ayrı bir format olasılığını da dışlamamıştı.