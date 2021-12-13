https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-donbass-ile-ilgili-referandum-ukraynanin-ic-meselesidir--1051719918.html

Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir

Kremlin: Donbass ile ilgili referandum Ukrayna’nın iç meselesidir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass ile ilgili olası referandumun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu belirtti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T15:26+0300

2021-12-13T15:26+0300

2021-12-13T15:26+0300

dünya

rusya

vladimir putin

donbass

ukrayna

referandum

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Donbass konusunun halk oylamasına sunulmasına ilişkin fikrini basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov referandum konusunun Ukrayna’nın iç meselesi olduğunu ifade etti, "Elbette, bu referandum konusunun nasıl formüle edilebileceğini bilmek ilginç olurdu” dedi. Peskov’a ayrıca Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Donbass konusunda doğrudan müzakere için ayrı bir format oluşturma fikri hakkında ne düşündüğü soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Donbass’ın Rusya ile Ukrayna arasında görüşülmesine gelince, Rusya'nın çatışmanın taraflarından biri olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu Ukrayna’nın içinde olan bir çatışmadır. Bu sorun ancak barışçıl bir şekilde ve Kiev ile tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin temsilcileri arasında doğrudan temaslar kurularak çözülebilir” ifadelerini kullandı. Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 1+1 televizyonuna demecinde, “Genel olarak Donbass ile ilgili referandum yapılması olasılığını dışlamıyorum. Ve buradaki sorun statü ile ilgili değil. Hayatımızda böyle bir şey olabilir, Donbass, Kırım ile ilgili (referandum) olabilir” açıklamasında bulunmuştu. Zelenskiy ayrıca Putin ile Donbass konusunda doğrudan müzakereler için ayrı bir format olasılığını da dışlamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/ukraynali-vekilden-oneri-donbass-muzakereleri-turkiyeye-tasinsin-1051262455.html

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