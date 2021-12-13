https://tr.sputniknews.com/20211213/kremlin-putin-ve-lukasenko-yil-sonuna-kadar-bir-araya-gelecek-1051727858.html

Kremlin: Putin ve Lukaşenko, yıl sonuna kadar bir araya gelecek

Kremlin: Putin ve Lukaşenko, yıl sonuna kadar bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun Aralık sonuna kadar bir görüşme yapma... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:38+0300

2021-12-13T18:38+0300

2021-12-13T18:38+0300

dünya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

kremlin

dmitriy peskov

ikili görüşme

açıklama

görüşme

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Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon süreci kapsamında yüz yüze veya video konferans yöntemiyle sık sık görüşen Putin ve Lukaşenko'nun yeni bir görüşme hazırlığı içinde olduğunu ifade etti.Peskov, gazetecilerin Putin ve Lukaşenko arasında bu yıl içinde yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna "Evet, yılbaşına kadar olacak" yanıtını verdi.Lukaşenko, bu ay başında yaptığı açıklamada, Putin'le yıl sonuna kadar görüşerek mevcut gelişmeleri ve 2020 planlarını istişare etmeyi planladığını söylemişti.Putin ve Lukaşenko, son olarak 9 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Taraflar, düzenli olarak telefon görüşmeleri de yapıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211213/belarus-lideri-lukasenko-cumhurbaskani-erdogan-ile-gercekten-de-dostca-iliskilerimiz-var-1051716597.html

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, kremlin, dmitriy peskov, ikili görüşme, açıklama, görüşme