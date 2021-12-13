DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Kremlin: Putin ve Lukaşenko, yıl sonuna kadar bir araya gelecek
© Sputnik / Grigory SysoevVladimir Putin - Aleksandr Lukaşenko
© Sputnik / Grigory Sysoev
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun Aralık sonuna kadar bir görüşme yapma konusunda mutabakat sağladığını söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon süreci kapsamında yüz yüze veya video konferans yöntemiyle sık sık görüşen Putin ve Lukaşenko'nun yeni bir görüşme hazırlığı içinde olduğunu ifade etti.
Peskov, gazetecilerin Putin ve Lukaşenko arasında bu yıl içinde yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna "Evet, yılbaşına kadar olacak" yanıtını verdi.
Lukaşenko, bu ay başında yaptığı açıklamada, Putin'le yıl sonuna kadar görüşerek mevcut gelişmeleri ve 2020 planlarını istişare etmeyi planladığını söylemişti.
Putin ve Lukaşenko, son olarak 9 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Taraflar, düzenli olarak telefon görüşmeleri de yapıyor.
Peskov, gazetecilerin Putin ve Lukaşenko arasında bu yıl içinde yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna "Evet, yılbaşına kadar olacak" yanıtını verdi.
Lukaşenko, bu ay başında yaptığı açıklamada, Putin'le yıl sonuna kadar görüşerek mevcut gelişmeleri ve 2020 planlarını istişare etmeyi planladığını söylemişti.
Putin ve Lukaşenko, son olarak 9 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Taraflar, düzenli olarak telefon görüşmeleri de yapıyor.