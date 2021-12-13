https://tr.sputniknews.com/20211213/manchester-united-koronavirus-nedeniyle-kulup-tesisini-kapatti-1051728090.html

Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı

Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:46+0300

2021-12-13T18:46+0300

2021-12-13T18:46+0300

spor

premier lig

uefa şampiyonlar ligi

açıklama

kapatma

tesis

koronavirüs

kovid-19

manchester united

ingiltere premier ligi

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Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Kovid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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