https://tr.sputniknews.com/20211213/manchester-united-koronavirus-nedeniyle-kulup-tesisini-kapatti-1051728090.html
Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı
Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:46+0300
2021-12-13T18:46+0300
2021-12-13T18:46+0300
spor
premier lig
uefa şampiyonlar ligi
açıklama
kapatma
tesis
koronavirüs
kovid-19
manchester united
ingiltere premier ligi
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Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Kovid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
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2021
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
premier lig, uefa şampiyonlar ligi, açıklama, kapatma, tesis, koronavirüs, kovid-19, manchester united, ingiltere premier ligi, koronavirüs aşısı, varyant, omicron
Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Kovid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.