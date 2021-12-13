https://tr.sputniknews.com/20211213/mansur-yavas-2022-yili-sonuna-kadar-toplam-377-yeni-otobusumuz-ankara-sokaklarinda-olacak-1051731838.html

Mansur Yavaş: 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak

Mansur Yavaş: 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022 yılı sonuna kadar 377 yeni otobüsün Ankara sokaklarında olacağını açıkladı. Yavaş, yeni otobüslerin... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T20:35+0300

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mansur yavaş

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

otobüs

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "8 yıllık hasreti sonlandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak. Bugünkü sevincimize ortak olan Genel Başkanlarımız Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve Sayın Uysal'a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, otobüs