Mansur Yavaş: 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "8 yıllık hasreti sonlandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak. Bugünkü sevincimize ortak olan Genel Başkanlarımız Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve Sayın Uysal'a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022 yılı sonuna kadar 377 yeni otobüsün Ankara sokaklarında olacağını açıkladı. Yavaş, yeni otobüslerin tanıtımına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a da teşekkür etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "8 yıllık hasreti sonlandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak. Bugünkü sevincimize ortak olan Genel Başkanlarımız Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve Sayın Uysal'a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
8 yıllık hasreti sonlandırmanın mutluluğu içerisindeyiz.
2022 yılı sonuna kadar toplam 377 yeni otobüsümüz Ankara sokaklarında olacak.