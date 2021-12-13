https://tr.sputniknews.com/20211213/marmara-ve-kuzey-ege-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi--1051717854.html

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T14:33+0300

2021-12-13T14:33+0300

2021-12-13T14:33+0300

türkiye

marmara bölgesi

meteoroloji genel müdürlüğü

marmara denizi

meteoroloji

fırtına

acil uyarı

ege

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051717829_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3b7840dac5536c50f9043fd6970ec9e9.jpg

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211210/istanbulda-bir-anda-firtina-ve-yagis-basladi-araclar-zarar-gordu-direkler-devrildi-1051659691.html

türkiye

marmara bölgesi

marmara denizi

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marmara bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, meteoroloji, fırtına, acil uyarı, ege, uyarı