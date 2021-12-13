https://tr.sputniknews.com/20211213/marmara-ve-kuzey-ege-icin-kuvvetli-firtina-uyarisi--1051717854.html
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:33+0300
2021-12-13T14:33+0300
2021-12-13T14:33+0300
türkiye
marmara bölgesi
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara denizi
meteoroloji
fırtına
acil uyarı
ege
uyarı
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Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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marmara bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, meteoroloji, fırtına, acil uyarı, ege, uyarı
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.