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Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı
Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı
Meksika'da göçmen kafilesi, başkent Mexico City'nin girişini kapatan polis ekipleri ile çatıştı. Çıkan olaylarda 13'ü polis toplam 17 kişi yaralandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T20:46+0300
2021-12-13T20:46+0300
dünya
göçmen
abd-meksika sınırı
meksika göçmen
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Meksika’nın başkenti Mexico City’e ulaşmak için Puebla şehrinden yola çıkan ve çoğunluğu Haitili, El Salvadorlu ve Honduraslı göçmenlerden oluşan kafile, Mexico City-Puebla arasındaki yolda polis tarafından durduruldu. Başkent polisinin yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yola barikat kurması üzerine öfkelenen göçmenler polisle çatıştı. Görgü tanıkları, polisin aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Başkent yönetiminin şehre ulaşan göçmen kafilesini doğrudan kendileri için hazırladıkları sığınma merkezine yönlendirdiği, ancak göçmenlerin dini bayram dolayısıyla şehirdeki Guadalupe Bazilikası'nı ziyaret etmek istedikleri belirtildi. Göçmenler, 6 saatin ardından yetkililerle anlaşmaya vararak, sığınma merkezine gitmeyi kabul etti. Yetkililer, hijyen önlemlerinin alınması şartıyla dini bayram için Guadalupe Bazilikası'nı ziyaret etmek isteyen göçmenlere otobüs sağladı.
https://tr.sputniknews.com/20210415/abd-meksika-sinirinda-tirin-gizli-bolmesinden-20-gocmen-cikti-1044280443.html
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göçmen, abd-meksika sınırı, meksika göçmen

Meksika’da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı

20:46 13.12.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW490388Meksika'da göçmen krizi
Meksika'da göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW490388
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Meksika'da göçmen kafilesi, başkent Mexico City'nin girişini kapatan polis ekipleri ile çatıştı. Çıkan olaylarda 13'ü polis toplam 17 kişi yaralandı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’e ulaşmak için Puebla şehrinden yola çıkan ve çoğunluğu Haitili, El Salvadorlu ve Honduraslı göçmenlerden oluşan kafile, Mexico City-Puebla arasındaki yolda polis tarafından durduruldu. Başkent polisinin yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yola barikat kurması üzerine öfkelenen göçmenler polisle çatıştı. Görgü tanıkları, polisin aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Başkent yönetiminin şehre ulaşan göçmen kafilesini doğrudan kendileri için hazırladıkları sığınma merkezine yönlendirdiği, ancak göçmenlerin dini bayram dolayısıyla şehirdeki Guadalupe Bazilikası'nı ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

Göçmenler, 6 saatin ardından yetkililerle anlaşmaya vararak, sığınma merkezine gitmeyi kabul etti. Yetkililer, hijyen önlemlerinin alınması şartıyla dini bayram için Guadalupe Bazilikası'nı ziyaret etmek isteyen göçmenlere otobüs sağladı.
ABD-Meksika sınırında göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden 20 göçmen çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2021
DÜNYA
ABD-Meksika sınırında TIR'ın gizli bölmesinden 20 göçmen çıktı
15 Nisan, 15:31
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