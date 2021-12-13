Merkez Bankası: Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.Müdahale sonrası dolar gerilediMerkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında, tarihi zirvesini 14.60'a çıkaran dolarması sonrasında döviz kurlarına müdahalede bulundu. Dolar Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 14.26 lira seviyesine kadar çekildi. Euro ise 16.09 seviyelerine kadar geriledi.
Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
Müdahale sonrası dolar geriledi
Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında, tarihi zirvesini 14.60'a çıkaran dolarması sonrasında döviz kurlarına müdahalede bulundu. Dolar Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 14.26 lira seviyesine kadar çekildi. Euro ise 16.09 seviyelerine kadar geriledi.