https://tr.sputniknews.com/20211213/milli-egitim-ile-ulastirma-ve-altyapi-bakanliklarinin-2022-yili-butceleri-kabul-edildi-1051703191.html

Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi

Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T00:40+0300

2021-12-13T00:40+0300

2021-12-13T00:40+0300

türkiye

tbmm

bütçe

milli eğitim bakanlığı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg

TBMM 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı tur görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri oylandı.Bütçeler kabul edilirken, Genel Kurulda, 127 üniversitenin bütçelerinin kabul edilmesi, bölümlerinin ve kesin hesap cetvellerinin tek tek okunması nedeniyle 1 saat 43 dakika sürdü. Üniversitelerin bütçelerinin kabul edilmesi için 508 kez işari oylama yapıldı.TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, bütçe, milli eğitim bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı