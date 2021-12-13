https://tr.sputniknews.com/20211213/milli-egitim-ile-ulastirma-ve-altyapi-bakanliklarinin-2022-yili-butceleri-kabul-edildi-1051703191.html
Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T00:40+0300
2021-12-13T00:40+0300
2021-12-13T00:40+0300
türkiye
tbmm
bütçe
milli eğitim bakanlığı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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TBMM 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı tur görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri oylandı.Bütçeler kabul edilirken, Genel Kurulda, 127 üniversitenin bütçelerinin kabul edilmesi, bölümlerinin ve kesin hesap cetvellerinin tek tek okunması nedeniyle 1 saat 43 dakika sürdü. Üniversitelerin bütçelerinin kabul edilmesi için 508 kez işari oylama yapıldı.TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
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tbmm, bütçe, milli eğitim bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.
TBMM 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6'ncı tur görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri oylandı.
Bütçeler kabul edilirken, Genel Kurulda, 127 üniversitenin bütçelerinin kabul edilmesi, bölümlerinin ve kesin hesap cetvellerinin tek tek okunması nedeniyle 1 saat 43 dakika sürdü. Üniversitelerin bütçelerinin kabul edilmesi için 508 kez işari oylama yapıldı.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.