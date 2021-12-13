Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/msnbc-30-milyon-amerikali-bidena-karsi-silahlanmaya-hazir-1051706917.html
MSNBC: 30 milyon Amerikalı Biden'a karşı silahlanmaya hazır
MSNBC: 30 milyon Amerikalı Biden'a karşı silahlanmaya hazır
MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 20 ila 30 milyon insanın, ABD Başkanı Joe Biden'ı görevden almak için “silahlanmaya” hazır olduğunu... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T07:15+0300
2021-12-13T07:13+0300
dünya
abd
joe biden
bireysel silahlanma
silahlanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877819_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_6300cc5752cc3b4bda8935f32f0899f0.jpg
ABD'nın uluslararası yayın yapan haber kanalı MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 'Basınla Tanışın' programında sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtladı.Programda eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bölümde Heilemann, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Donald Trump'ı eski haline getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor” dedi.John Heilemann, Trump destekçilerinin, 'siyasi şiddeti destekleyen bir kitle hareketini' temsil ettiğini de söyledi.Heilemann'ın açıklamalarına ABD basınından tepki geldi.Gazeteci Drew Holden açıklamalar için "Son birkaç yıl basını korkunun sattığına ikna etti" dedi.Yazar Daniel Darling, “Haberlerimizin çoğu, sizi korkutmak ve dikkatinizi çekmek için PANİK TV haline geldi. Bu sorumsuzluk" yorumu yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1042877819_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_70da77fbad9222b0f92258db744dc2a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, bireysel silahlanma, silahlanma

MSNBC: 30 milyon Amerikalı Biden'a karşı silahlanmaya hazır

07:15 13.12.2021
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© DHA
Abone ol
MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 20 ila 30 milyon insanın, ABD Başkanı Joe Biden'ı görevden almak için “silahlanmaya” hazır olduğunu söyledi. Açıklama ABD basınında yeni bir tartışma başlattı.
ABD'nın uluslararası yayın yapan haber kanalı MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 'Basınla Tanışın' programında sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtladı.
Programda eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bölümde Heilemann, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Donald Trump'ı eski haline getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor” dedi.
John Heilemann, Trump destekçilerinin, 'siyasi şiddeti destekleyen bir kitle hareketini' temsil ettiğini de söyledi.
Heilemann'ın açıklamalarına ABD basınından tepki geldi.
Gazeteci Drew Holden açıklamalar için "Son birkaç yıl basını korkunun sattığına ikna etti" dedi.
Yazar Daniel Darling, “Haberlerimizin çoğu, sizi korkutmak ve dikkatinizi çekmek için PANİK TV haline geldi. Bu sorumsuzluk" yorumu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:15MSNBC: 30 milyon Amerikalı Biden'a karşı silahlanmaya hazır
07:09Hapse girmemek için sahte ölüm düzenleyen adam yakalandı
06:47Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı: 'Adam mı vurduk?'
06:32Köprüden nehre atlayan adam ölümden döndü
06:26Hava almak için evden çıkan imam, boş arazide ağaca asılı halde bulundu
05:40ABD işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine resmen izin verdi: Taliban karardan memnun
05:17G7 dışişleri bakanları: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ‘ağır sonuçları’ olur
04:50Sırbistan 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretti
04:33Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
04:28Giresun’da domuz sürüsü ilçe merkezine indi
04:05Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan kışkırtıcı politikasından vazgeçmeli
03:50Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarında 215 Husi öldü
03:21Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
03:06Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor
02:32Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı
02:22Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
02:06Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
01:48Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu
01:45Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
01:20Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var