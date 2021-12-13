Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211213/nagehan-alci-bugunku-turkiyede-ak-parti-diye-bir-olgunun-hala-olup-olmadigindan-emin-degilim-1051710095.html
Nagehan Alçı: Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgunun hala olup olmadığından emin değilim
Nagehan Alçı: Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgunun hala olup olmadığından emin değilim
Habertürk yazarı Negahan Alçı, "Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgu hayli zayıflamış durumda hatta abartarak söyleyeyim, böyle bir olgunun hala olup... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T10:57+0300
2021-12-13T10:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
nagehan alçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104050/05/1040500595_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cde0ec8ede3151e5f6929fee0dcbbe1c.jpg
Habertürk yazarı Negahan Alçı, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığının AK Parti'nin önüne geçtiğini savundu. Alçı, yazısında şunları söyledi:"Akılda kalsın diye sloganik biçimde diyorum ki bugün hükümet yok, rejim var. İktidar yok, rejim var. Bir devlet rejimi. Erdoğan bu rejimin başkanı ama rejim sadece Tayyip Bey demek değil. İşte bugün Türk aydınlarının önündeki temel mesele bu rejimi anlamak ve tanımlamaktır" dedi."AK Parti'nin yeni bir rejim ürettiğini asla söylemiyorum" diyen Alçı, "Bırakın yeni rejim üretmeyi AK Parti mensuplarının büyük çoğunluğunun mevcut rejimin ne olduğunu anlayamamak noktasında CHP'lilerden pek de farklı olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı."Türkiye'yi anlamak için siyasi parti koridorlarında ne olup bittiğinden ziyade devlet ve rejim içindeki siyasi dengeleri bilmek ve anlamak gerekiyor" ifadelerini kullanan Alçı şöyle devam etti:"Şöyle diyeyim: Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgu hayli zayıflamış durumda hatta abartarak söyleyeyim, böyle bir olgunun hala olup olmadığından bile emin değilim ama Recep Tayyip Erdoğan diye başlı başına bir olgu ve kurum var.Erdoğan hem devletin ve rejimin başkanı hem de kendi başına bir siyasal kurum. Yani elinde devlet gücü ve yetkisi olmasa bile yarın unutulup gidecek silinip bir kenara atılacak bir aktör değil. Ona göre hazırlıklarını yapmış bir lider.Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda devletin içindeki tüm ideolojik ve bürokratik dengeleri, güvenlik-istihbarat-savunma üçgeninde bir satranç oyuncusu gibi yönetmeye çalışan bir siyasetçi. İşte bu üçgenin hassasiyetleriyle Erdoğan'ın hassasiyetlerinin kesiştiği ve örtüştüğü yer bugünkü Türk siyasal rejimini tanımlıyor. Yargı da bu kesişim kümesinin bir parçası. Bugünkü yargıyı bu bağlamda anlamak gerekir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104050/05/1040500595_197:0:1397:900_1920x0_80_0_0_46976172bd30e6cea999558412538654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, nagehan alçı

Nagehan Alçı: Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgunun hala olup olmadığından emin değilim

10:57 13.12.2021
© TwitterNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Twitter
Abone ol
Habertürk yazarı Negahan Alçı, "Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgu hayli zayıflamış durumda hatta abartarak söyleyeyim, böyle bir olgunun hala olup olmadığından bile emin değilim ama Recep Tayyip Erdoğan diye başlı başına bir olgu ve kurum var" düşüncesini dile getirdi.
Habertürk yazarı Negahan Alçı, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığının AK Parti'nin önüne geçtiğini savundu.
Alçı, yazısında şunları söyledi:
"Akılda kalsın diye sloganik biçimde diyorum ki bugün hükümet yok, rejim var. İktidar yok, rejim var. Bir devlet rejimi. Erdoğan bu rejimin başkanı ama rejim sadece Tayyip Bey demek değil. İşte bugün Türk aydınlarının önündeki temel mesele bu rejimi anlamak ve tanımlamaktır" dedi.
"AK Parti'nin yeni bir rejim ürettiğini asla söylemiyorum" diyen Alçı, "Bırakın yeni rejim üretmeyi AK Parti mensuplarının büyük çoğunluğunun mevcut rejimin ne olduğunu anlayamamak noktasında CHP'lilerden pek de farklı olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.
"Türkiye'yi anlamak için siyasi parti koridorlarında ne olup bittiğinden ziyade devlet ve rejim içindeki siyasi dengeleri bilmek ve anlamak gerekiyor" ifadelerini kullanan Alçı şöyle devam etti:
"Şöyle diyeyim: Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgu hayli zayıflamış durumda hatta abartarak söyleyeyim, böyle bir olgunun hala olup olmadığından bile emin değilim ama Recep Tayyip Erdoğan diye başlı başına bir olgu ve kurum var.
Erdoğan hem devletin ve rejimin başkanı hem de kendi başına bir siyasal kurum. Yani elinde devlet gücü ve yetkisi olmasa bile yarın unutulup gidecek silinip bir kenara atılacak bir aktör değil. Ona göre hazırlıklarını yapmış bir lider.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda devletin içindeki tüm ideolojik ve bürokratik dengeleri, güvenlik-istihbarat-savunma üçgeninde bir satranç oyuncusu gibi yönetmeye çalışan bir siyasetçi. İşte bu üçgenin hassasiyetleriyle Erdoğan'ın hassasiyetlerinin kesiştiği ve örtüştüğü yer bugünkü Türk siyasal rejimini tanımlıyor. Yargı da bu kesişim kümesinin bir parçası. Bugünkü yargıyı bu bağlamda anlamak gerekir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:30Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir
12:29900 çalışanını Zoom üzerinden kovan CEO acilen izne ayrıldı
12:25Sokak röportajı yapan YouTuber'lar hakkında ev hapsi talebi
12:12HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
12:08Düğünlerde takı takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı
12:05Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
11:59Fransız askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
11:53Rusya’da 16 kişide Omicron varyantına rastlandı
11:48Hollanda'da hırsızlar ATM'yi patlattı
11:36Akşener: Yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanını millet ittifakının adayının seçileceğine inanıyorum
11:24Tarım ve Orman Bakanlığı: Arpa fiyatının piyasa fiyatı altında kaldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
11:19UBS, Türk Lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı
11:12Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını: 11 kişiye 30 bin TL ceza
11:05Biden, kasırganın 100'den fazla can aldığından korkulan Kentucky'de büyük federal afet ilan etti
10:57Nagehan Alçı: Bugünkü Türkiye'de AK Parti diye bir olgunun hala olup olmadığından emin değilim
10:49İtalya'da doğalgaz patlamasında ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
10:43Japonya'da yaşlanmaya karşı aşı geliştirildi
10:37‘Güneş Tapınağı' kaçak kazıda ortaya çıktı
10:31Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek
10:23Rusya'da manastır yakınındaki okulda patlama: 7 yaralı