https://tr.sputniknews.com/20211213/nyt-suriyede-abd-gizli-biriminin-eylemleri-nedeniyle-cok-sayida-sivil-hayatini-kaybetti-1051722650.html
NYT: Suriye'de ABD gizli biriminin eylemleri nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti
NYT: Suriye'de ABD gizli biriminin eylemleri nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti
Suriye'de IŞİD militanlarına yönelik atışları yöneten ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı gizli bir birimin aldığı kararların çok sayıda sivilin ölmesine yol açtığı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T16:24+0300
2021-12-13T16:24+0300
2021-12-13T16:27+0300
abd
dünya
suriye
the new york times (nyt)
sivil can kaybı
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New York Times'ın (NYT) muvazzaf ve eski askerler ile istihbarat çalışanlarına dayandırdığı haberine göre ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı Talon Anvil adlı gizli birim, 2014-2019 döneminde Suriye'de görev yaptı.Bazen 20'den de az askerin görev yaptığı birimin temsilcileri, gizli odalardaki ekranlardan ABD ordusunun atışlarını koordine ediyordu. IŞİD militanlarına 112 bin bomba ve füzenin fırlatılmasında parmağı olan birim, komuta merkezlerini, araç konvoylarını, bomba yüklü araçları ve terör gruplarını hedef aldı.Gizli birimle çalışan askerlerin anlattıklarına göre bu birimin üyeleri, sivillerin korunması için belirlenen kuralları görmezden geldi ve bu durum orduda ve CIA'de rahatsızlık uyandırdı. Gizli birimin kararları sonucunda, askeri faaliyetlerden sağ kurtulan çiftçiler, çocuklar, aileler ve diğer yerel sakinler hayatını kaybetti.NYT'ye konuşan eski bir askeri istihbarat çalışanı, "Onlar çok etkiliydi ve görevlerini iyi şekilde yerine getiriyorlardı. Ancak aynı zamanda da birçok başarısız saldırı düzenlediler" dedi.NYT'ye göre, saldırıların çoğu üst düzey askeri personel tarafından değil, Talon Anvil saflarındaki 'Delta' özel kuvvetlerinin nispeten düşük rütbeli temsilcileri tarafından verildi.Bununla birlikte bazen pilotlar, birimin temsilcileri yoğun nüfuslu bölgelerde bulunan şüpheli hedefleri vurma emri verdiği için hava saldırısını düzenlemeyi reddetti.Birimin bazı üyeleri, askeri faaliyetlerde yer almadığı görülen kişilere yönelik operasyonlara da katılmadı.Eski ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Larry Lewis, gizli birimin çalıştığı dönemde sivil can kaybının her geçen yıl arttığını söyledi.Savunma Bakanlığı'nın gizliliği kaldırılan verileri hakkında bilgi veren Lewis, Suriye'de bu tür operasyonlar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısının Afganistan'da benzer saldırılarda oluşan sivil zayiatın 10 kat üzerinde olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/pentagondan-2019daki-suriyede-sivillerin-oldugu-hava-saldirisina-inceleme-1051273299.html
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abd, suriye, the new york times (nyt), sivil can kaybı
NYT: Suriye'de ABD gizli biriminin eylemleri nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti
16:24 13.12.2021 (güncellendi: 16:27 13.12.2021)
Suriye'de IŞİD militanlarına yönelik atışları yöneten ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı gizli bir birimin aldığı kararların çok sayıda sivilin ölmesine yol açtığı belirtildi.
New York Times'ın (NYT) muvazzaf ve eski askerler ile istihbarat çalışanlarına dayandırdığı haberine göre ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı Talon Anvil adlı gizli birim, 2014-2019 döneminde Suriye'de görev yaptı.
Bazen 20'den de az askerin görev yaptığı birimin temsilcileri, gizli odalardaki ekranlardan ABD ordusunun atışlarını koordine ediyordu. IŞİD militanlarına
112 bin bomba ve füzenin fırlatılmasında parmağı olan birim, komuta merkezlerini, araç konvoylarını, bomba yüklü araçları ve terör gruplarını hedef aldı.
Gizli birimle çalışan askerlerin anlattıklarına göre bu birimin üyeleri, sivillerin korunması için belirlenen kuralları görmezden geldi ve bu durum orduda ve CIA'de rahatsızlık uyandırdı. Gizli birimin kararları sonucunda, askeri faaliyetlerden sağ kurtulan çiftçiler, çocuklar, aileler ve diğer yerel sakinler hayatını kaybetti.
NYT'ye konuşan eski bir askeri istihbarat çalışanı, "Onlar çok etkiliydi ve görevlerini iyi şekilde yerine getiriyorlardı. Ancak aynı zamanda da birçok başarısız saldırı düzenlediler" dedi.
NYT'ye göre, saldırıların çoğu üst düzey askeri personel tarafından değil, Talon Anvil saflarındaki 'Delta
' özel kuvvetlerinin nispeten düşük rütbeli temsilcileri tarafından verildi.
Bununla birlikte bazen pilotlar, birimin temsilcileri yoğun nüfuslu bölgelerde bulunan şüpheli hedefleri vurma emri verdiği için hava saldırısını düzenlemeyi reddetti.
Birimin bazı üyeleri, askeri faaliyetlerde yer almadığı görülen kişilere yönelik operasyonlara da katılmadı.
Eski ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Larry Lewis, gizli birimin çalıştığı dönemde sivil can kaybının her geçen yıl arttığını söyledi.
Savunma Bakanlığı'nın gizliliği kaldırılan verileri hakkında bilgi veren Lewis, Suriye'de bu tür operasyonlar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısının Afganistan'da benzer saldırılarda oluşan sivil zayiatın 10 kat üzerinde olduğunu vurguladı.