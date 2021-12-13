https://tr.sputniknews.com/20211213/palandoken-vergi-harc-ve-cezalarin-artis-orani-yeniden-degerleme-oraninin-yarisini-gecmemeli-1051735393.html

Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli

Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T22:34+0300

2021-12-13T22:34+0300

2021-12-13T22:34+0300

ekonomi

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

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TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergi, harç ve cezaların artışı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 çıktığını belirtti.Tüm maktu vergi, harç ve idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 36.2 oranında zamlanacağını söyleyen Palandöken, "Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve sanatkarların mali yükünü çok artıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 25 oranında uygulanmasına karar verilen motorlu taşıtlar vergisi dışında kalan diğer vergi ve cezaların bir seferliğe mahsus olmak üzere yeniden değerleme oranı, hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl artırılmamalı" dedi.‘Esnaf girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtmıyor'Palandöken, döviz kurlarındaki artışın başta akaryakıt olmak üzere esnaf ve sanatkarların girdi maliyetlerini yükselttiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken