https://tr.sputniknews.com/20211213/polisten-20-kilometre-kacan-surucu-yasal-sinirin-3-kati-alkollu-cikti-adam-mi-vurduk-1051706675.html

Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı: 'Adam mı vurduk?'

Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı: 'Adam mı vurduk?'

Adana’da alkollü sürücüsü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak trafik kurallarını hiçe sayıp kaçmaya başladı. 20 kilometre boyunca süren kovalamaca, polislerin... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T06:47+0300

2021-12-13T06:47+0300

2021-12-13T06:45+0300

yaşam

türkiye

alkol

kovalamaca

yakalama

promil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051706650_0:72:3073:1800_1920x0_80_0_0_e46d983d308dc3e78f0190ed3b01bd23.jpg

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 HK 267 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Burkay T., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Aracın kaçış güzergahına doğru bölgedeki ekipleri konumlarını aldı.Sürücü Burkay T., ihtarlara uymayarak yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmaya başladı. Seyhan ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı’na giren sürücü Burkay T., daha fazla kaçamadı. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler şüpheli şahsın aracının önüne keserek durdurdu.Sürücü ve araçta bulunan 2 kişi kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Sürücü Burkay T.’ye yapılan alkol testinde, 1.49 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın 3 katı alkollü olan Burkay T. ile yanında bulunan arkadaşları gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, alkol, kovalamaca, yakalama, promil