https://tr.sputniknews.com/20211213/putin-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1051730128.html

Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:26+0300

2021-12-13T19:26+0300

2021-12-13T19:26+0300

dünya

vladimir putin

ukrayna

nato

kremlin

boris johnson

görüşme

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, Johnson'a NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ihtimalini ortadan kaldıracak net anlaşmalar yapmak için müzakerelere derhal başlaması gerektiğini belirtti.Açıklamada, “Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesi ve başta Ukrayna olmak üzere Rusya'yı tehdit eden silahların komşu ülkelerde konuşlandırılması ihtimalini ortadan kaldıracak net, uluslararası yasal anlaşmalar yapmak amacıyla müzakerelere derhal başlama gereğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/ingiltere-basbakani-johnson-putin-ve-si-pandemi-nedeniyle-glasgowa-gelmedi-1050426298.html

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vladimir putin, ukrayna, nato, kremlin, boris johnson, görüşme