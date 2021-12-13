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Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Rusya lideri Vladimir Putin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T19:26+0300
2021-12-13T19:26+0300
dünya
vladimir putin
ukrayna
nato
kremlin
boris johnson
görüşme
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, Johnson'a NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ihtimalini ortadan kaldıracak net anlaşmalar yapmak için müzakerelere derhal başlaması gerektiğini belirtti.Açıklamada, “Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesi ve başta Ukrayna olmak üzere Rusya'yı tehdit eden silahların komşu ülkelerde konuşlandırılması ihtimalini ortadan kaldıracak net, uluslararası yasal anlaşmalar yapmak amacıyla müzakerelere derhal başlama gereğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/ingiltere-basbakani-johnson-putin-ve-si-pandemi-nedeniyle-glasgowa-gelmedi-1050426298.html
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vladimir putin, ukrayna, nato, kremlin, boris johnson, görüşme

Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

19:26 13.12.2021
© Fotoğraf : Youtube/RTİngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Fotoğraf : Youtube/RT
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Rusya lideri Vladimir Putin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, Johnson'a NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ihtimalini ortadan kaldıracak net anlaşmalar yapmak için müzakerelere derhal başlaması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, “Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesi ve başta Ukrayna olmak üzere Rusya'yı tehdit eden silahların komşu ülkelerde konuşlandırılması ihtimalini ortadan kaldıracak net, uluslararası yasal anlaşmalar yapmak amacıyla müzakerelere derhal başlama gereğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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