Putin, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, Johnson'a NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ihtimalini ortadan kaldıracak net anlaşmalar yapmak için müzakerelere derhal başlaması gerektiğini belirtti.Açıklamada, “Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesi ve başta Ukrayna olmak üzere Rusya'yı tehdit eden silahların komşu ülkelerde konuşlandırılması ihtimalini ortadan kaldıracak net, uluslararası yasal anlaşmalar yapmak amacıyla müzakerelere derhal başlama gereğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, Johnson'a NATO'nun doğuya doğru ilerlemesi ihtimalini ortadan kaldıracak net anlaşmalar yapmak için müzakerelere derhal başlaması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, “Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru daha fazla ilerlemesi ve başta Ukrayna olmak üzere Rusya'yı tehdit eden silahların komşu ülkelerde konuşlandırılması ihtimalini ortadan kaldıracak net, uluslararası yasal anlaşmalar yapmak amacıyla müzakerelere derhal başlama gereğini duyurdu” ifadelerine yer verildi.