https://tr.sputniknews.com/20211213/putin-ve-si-15-aralikta-video-konferans-yoluyla-gorusecek-1051716025.html

Putin ve Şi, 15 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşecek

Putin ve Şi, 15 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşecek

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Aralık’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile internet üzerinden bir görüşme... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T13:48+0300

2021-12-13T13:48+0300

2021-12-13T13:52+0300

vladimir putin

dünya

şi cinping

video konferans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051715971_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_0fcac4fb921ab38257cac8319f9c2a59.jpg

Putin ve Şi, 15 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek. Görüşmenin neticesinde bu yıl Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin çalışmaların neticeleri ele alınacak. Gelecekteki işbirliğine yönelik önceliklere de değinilecek.Liderler ayrıca gündemdeki uluslararası ve bölgesel konuları konuşacak.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de görüşmeyi doğruladı. Görüşme ile ilgili başka ayrıntı verilmedi.Liderlerin bir önceki görüşmesi de internet üzerinden gerçekleştirilmişti. Toplantı 28 Haziran’da, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 20. yıldönümü çerçevesinde gerçekleşmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211119/putin-cin-ile-fuze-firlatmalarinin-bildirimi-anlasmasinin-2030a-kadar-uzatilmasini-onayladi-1050972193.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, şi cinping, video konferans