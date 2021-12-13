Putin ve Şi, 15 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek. Görüşmenin neticesinde bu yıl Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin çalışmaların neticeleri ele alınacak. Gelecekteki işbirliğine yönelik önceliklere de değinilecek.Liderler ayrıca gündemdeki uluslararası ve bölgesel konuları konuşacak.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de görüşmeyi doğruladı. Görüşme ile ilgili başka ayrıntı verilmedi.Liderlerin bir önceki görüşmesi de internet üzerinden gerçekleştirilmişti. Toplantı 28 Haziran’da, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 20. yıldönümü çerçevesinde gerçekleşmişti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Aralık’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirecek.
Putin ve Şi, 15 Aralık’ta video konferans yoluyla görüşecek. Görüşmenin neticesinde bu yıl Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin çalışmaların neticeleri ele alınacak. Gelecekteki işbirliğine yönelik önceliklere de değinilecek.
Liderler ayrıca gündemdeki uluslararası ve bölgesel konuları konuşacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de görüşmeyi doğruladı. Görüşme ile ilgili başka ayrıntı verilmedi.
Liderlerin bir önceki görüşmesi de internet üzerinden gerçekleştirilmişti. Toplantı 28 Haziran’da, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 20. yıldönümü çerçevesinde gerçekleşmişti.